$!Mazatlán es un ejemplo de potencial de edificación vertical, pese a los múltiples retos que enfrenta: FMCIC

Este jueves inició la actualización técnica de casi 400 ingenieros y líderes de colegios de diversas partes del país a la 52 Reunión Nacional de Ingenieros Civiles en Mazatlán en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Guillermo Dozal Valdez, líder nacional, habló de las ventajas de estos encuentros para los 30 mil Ingenieros agremiados en más de 60 colegios de la República mexicana, porque dependiendo de las sedes de las 4 reuniones anuales es como se actualizan.









Y es que en la cónclave de los ingenieros, uno de los temas que más impactan en su actualización es el de los retos en la infraestructura costera porque gran parte del país no es litoral, y porque normalmente estos eventos son itinerantes y muy pocas veces se desarrollan en una zona de costa, sino en ciudades grandes. Así que la formación en la infraestructura costera nutren a quienes no están relacionados con obras en estas zonas. De ahí se deriva el éxito a la convocatoria de la reunión con temas sobre el entorno ambiental, económico y de reglamentación e infraestructura que tiene Mazatlán como destino costero y que está generando gran expectativa porque a pesar de los restos mantiene su expansión.







Con la idea de abordar con todo y retos que enfrenta la ingeniería en infraestructura costera y edificación vertical, donde Mazatlán registra gran desarrollo, expertos también inauguraron la Expo de la Reunión Nacional de Ingenieros Civiles Al evento, desde el pasado miércoles están congregados los líderes de 60 colegios de Ingenieros Civiles del país para sostener un par de conferencias técnicas en ingeniería en ambientes marinos con relaciona al crecimiento urbano de la edificación vertical.











