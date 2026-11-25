MAZATLÁN._ Mazatlán proyecta un incremento de hasta el 30 por ciento en la llegada de turistas canadienses para la temporada invernal 2026-2027. Operadores turísticos reportan un crecimiento en reservas aéreas, lo que afianza al puerto como un destino elegido para el escape del frío. La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que reportes de WestJet Vacations y Sunwing Vacations indican una oferta de 81 mil asientos desde Canadá.

Esto representa un aumento base del 22 por ciento en comparación con los 67 mil asientos del periodo anterior, con expectativas de alcanzar el 30 por ciento. Mazatlán ha mantenido su atractivo para el turismo canadiense durante años, especialmente en los meses de invierno. La conectividad aérea directa desde diversas ciudades de Canadá ha sido un factor clave para establecer esta preferencia. Mireya Sosa Osuna destacó que este crecimiento en la conectividad aérea amplía las opciones de viaje para el mercado canadiense.

Explicó que los turistas eligen Mazatlán por su clima, sus playas y su gastronomía. “Cada temporada invernal, turistas canadienses eligen Mazatlán para escapar del frío de sus lugares de origen y disfrutar de lo mejor que el puerto tiene para ofrecer”, señaló Sosa Osuna. El comportamiento mensual de la capacidad aérea refleja una tendencia al alza para la temporada invernal.

Datos de OMA muestran que en octubre hubo un incremento del 188 por ciento en el flujo de pasajeros respecto al mismo mes del año pasado, debido al adelanto de vuelos desde Canadá. Para noviembre, se proyectan 19 mil 200 asientos, lo que representa un aumento del 29.3 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. En diciembre, se estiman 30 mil 100 asientos, un incremento del 38.7 por ciento respecto a diciembre de 2025.