$!Mazatlán está de pie y se está recuperando, resalta la secretaria de Turismo federal

“Tuvimos una reunión muy productiva para nuestro bello destino que es Mazatlán, que es un mar de historias, y quiero decirles que en este verano estamos esperando más de un millón de visitantes, más de 5 mil millones de pesos en derrama económica y 85 por ciento de ocupación hotelera. Mazatlán está de pie, se está recuperando”, apuntó.

A través de un video en sus redes sociales y tras reunirse con la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, en la Ciudad de México, Rodríguez Zamora señaló que es un gusto para ella sumar esfuerzos para impulsar acciones que sigan fortaleciendo este gran destino que es Mazatlán.

MAZATLÁN.- Mazatlán está de pie, se está recuperando, en este verano se espera más de un millón de visitantes, más de 5 mil millones de pesos en derrama económica y 85 por ciento de ocupación hotelera, informó la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Por su parte, de acuerdo a un comunicado de Sectur estatal, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó estar trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para aprovechar cada oportunidad de promoción, tanto en medios nacionales e internacionales, así como en plataformas digitales.

“Muy contenta y muy agradecida con la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora, por su apoyo incondicional a Sinaloa y a Mazatlán, igualmente por el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como agradecerle a nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, por la importancia que le da al sector turístico, por supuesto agradecerle a la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, ya que la sinergia es clave para potencializar el desarrollo y la promoción turística de la Perla del Pacífico”, resaltó, según el comunicado.

La funcionaria estatal detalló que la razón principal de la reunión fue para presentar y compartir los resultados que se han tenido en este primer semestre del año en temas de promoción turística, del plan de medios que se ha hecho nacional e internacionalmente.

De igual forma, dialogaron sobre el seguimiento que se le estará dando de aquí a 2027, alineados con el Plan Sinaloa y Plan México.

Durante el encuentro, se destacó que la estrategia de promoción incluye campañas en mercados clave, presencia en plataformas como VisitMexico, que tiene un motor de inteligencia artificial que brindará recomendaciones personalizadas sobre atractivos y actividades en Sinaloa, en donde informa que la entidad ya tiene un 80 por ciento de avance en carga de información.

Además, abordaron el programa de Avanzamos por México BBVA para Sinaloa, que impulsa la digitalización del sector turístico para que prestadores de servicios, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas, como conductores de pulmonías y aurigas, puedan recibir pagos de manera rápida y segura a través de dispositivos móviles.