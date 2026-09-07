$!Mazatlán fortalece su conectividad aérea con nuevo vuelo directo a Vancouver a partir de diciembre

MAZATLÁN._ Mazatlán fortalecerá su conectividad aérea internacional con el inicio, en diciembre de este año, de un vuelo directo entre Vancouver y el puerto operado por Air Canada, informó la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, durante una reunión de trabajo con el ingeniero José Luis Villanueva, nuevo administrador del Aeropuerto Internacional de Mazatlán “General Rafael Buelna”, y representantes del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

A través de un comunicado, se informó que en el encuentro, la Alcaldesa dio la bienvenida al nuevo administrador y destacó la importancia de mantener una coordinación cercana entre el Gobierno Municipal y OMA para fortalecer la operación y generar nuevas oportunidades de conectividad para Mazatlán. La nueva ruta entre Vancouver y Mazatlán permitirá ampliar la presencia del destino en el mercado canadiense y favorecer la llegada de visitantes internacionales.