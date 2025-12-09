$!Mazatlán impulsa el turismo deportivo con pelea de box de Marco Verde

MAZATLÁN._ Mazatlán se sigue consolidando como un destino que impulsa el turismo deportivo al ser sede este sábado 13 de diciembre en el Centro de Usos Múltiples de una pelea de box entre el mazatleco Marco Verde, ganador de la Medalla de Plata de los Juegos Olímpicos París 2024 y el estadounidense Raphael Igbokwe.
El pugilista regresa al puerto para ser el protagonista de su primera pelea como profesional en su tierra, un combate que promete intensidad, técnica y adrenalina.
De acuerdo a un comunicado de la Sectur, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna señaló que este tipo de eventos fortalecen a Mazatlán como destino turístico, ya que generan una importante derrama económica, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios, además de promover el puerto a nivel nacional e internacional.
“Sinaloa abraza el turismo deportivo no solo como entretenimiento, sino como una estrategia clave para el desarrollo económico y la proyección de su imagen turística en todo el mundo”, afirmó.
En esta pelea, respaldada por el Ayuntamiento municipal, se espera una gran asistencia familiar y deportiva de toda la entidad, así como de turistas que visitan el puerto en estas fechas decembrinas.
De esta forma, Mazatlán y Sinaloa se convierten en anfitriones cálidos, orgullosos y llenos de tradición, ya que funciones de box como esta despiertan la pasión deportiva y generan prosperidad para los sinaloenses.
Marco Verde protagonizará una cartelera que estará conformada por 11 peleas que iniciarán a partir de las 16:00 horas, la cual será transmitida por TV Azteca, dentro del tradicional espacio de Box Azteca, que ha sido cuna de grandes eventos del pugilismo nacional.
El mazatleco llega con marca de 3-0 después de debutar con triunfo en Arabia Saudita en el mes de mayo frente a Michel Polina, una victoria por la vía rápida en Las Vegas contra el estadounidense Sone Akale y otra más frente al colombiano Cristian Camilo Montero, el mes de junio en Culiacán.