$!Mazatlán impulsa el turismo deportivo con pelea de box de Marco Verde

MAZATLÁN._ Mazatlán se sigue consolidando como un destino que impulsa el turismo deportivo al ser sede este sábado 13 de diciembre en el Centro de Usos Múltiples de una pelea de box entre el mazatleco Marco Verde, ganador de la Medalla de Plata de los Juegos Olímpicos París 2024 y el estadounidense Raphael Igbokwe. El pugilista regresa al puerto para ser el protagonista de su primera pelea como profesional en su tierra, un combate que promete intensidad, técnica y adrenalina.

De acuerdo a un comunicado de la Sectur, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna señaló que este tipo de eventos fortalecen a Mazatlán como destino turístico, ya que generan una importante derrama económica, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercios, además de promover el puerto a nivel nacional e internacional. “Sinaloa abraza el turismo deportivo no solo como entretenimiento, sino como una estrategia clave para el desarrollo económico y la proyección de su imagen turística en todo el mundo”, afirmó. En esta pelea, respaldada por el Ayuntamiento municipal, se espera una gran asistencia familiar y deportiva de toda la entidad, así como de turistas que visitan el puerto en estas fechas decembrinas.



