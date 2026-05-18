$!Mazatlán logró una ocupación hotelera del 84% durante el fin de semana

Gracias a la notable afluencia de visitantes provenientes de todo el país, el puerto de Mazatlán mantuvo su liderazgo turístico al registrar una ocupación hotelera del 84 por ciento durante el reciente fin de semana, con motivo de las celebraciones del Día del Maestro; así lo informó Sectur.
Mireya Sosa, Secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que Mazatlán se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos de miles de turistas nacionales para vacacionar, quienes pudieron aprovechar la basta oferta gastronómica, cultural y de playa que ofrece el puerto.
“Este fin de semana recibimos en Mazatlán a más de 152 mil asistentes que generaron una derrama económica superior a los 639 millones de pesos, beneficiando al sector restaurantero, hotelero, de transporte y de servicios; además durante mayo, se tendrán cinco fines de semana en total, lo que sin duda le dará un gran dinamismo a la actividad turística en todo el estado”, afirmó Sosa Osuna.
Añadió que el éxito turístico de este periodo no se limitó al puerto, sino que también se extendió a las distintas regiones de la entidad. En cuanto a Mazatlán, los visitantes mantuvieron muy vivas zonas como el Centro Histórico, mercado Pino Suárez, Malecón, Faro y Olas Altas.
En tanto, Sosa Osuna mencionó que de viernes a domingo, el estado de Sinaloa en conjunto reportó cifras altamente positivas, con una afluencia total de más de 300 mil personas; dejando una derrama económica superior a los 874 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento.
Tras la buena respuesta vista en muelles de catamaranes y estacionamientos de camiones charteros, Sectur destaca la tendencia de crecimiento para el sector turístico en el puerto, consolidando a la entidad como un referente de hospitalidad y dinamismo económico en el noroeste del país.