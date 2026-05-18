$!Mazatlán logró una ocupación hotelera del 84% durante el fin de semana

Gracias a la notable afluencia de visitantes provenientes de todo el país, el puerto de Mazatlán mantuvo su liderazgo turístico al registrar una ocupación hotelera del 84 por ciento durante el reciente fin de semana, con motivo de las celebraciones del Día del Maestro; así lo informó Sectur.

Mireya Sosa, Secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que Mazatlán se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos de miles de turistas nacionales para vacacionar, quienes pudieron aprovechar la basta oferta gastronómica, cultural y de playa que ofrece el puerto.

“Este fin de semana recibimos en Mazatlán a más de 152 mil asistentes que generaron una derrama económica superior a los 639 millones de pesos, beneficiando al sector restaurantero, hotelero, de transporte y de servicios; además durante mayo, se tendrán cinco fines de semana en total, lo que sin duda le dará un gran dinamismo a la actividad turística en todo el estado”, afirmó Sosa Osuna.