Mazatlán no crecerá en arribo de cruceros porque no invierte en infraestructura portuaria e inseguridad: Mussi Ganem

Mazatlán no crecerá en arribo de cruceros porque no invierte en infraestructura portuaria e inseguridad, visualiza Arturo Mussi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros y de la Asociación de Empresas para la Atención a Cruceros Turísticos.

Lo anterior, Mussi Ganem lo dijo tras admitir que está encendido el foco rojo por la inseguridad que podría afectar nuevamente a Mazatlán, como ya una vez dejaron de venir por dos años.

“Hay mil formas de echarle culpa, por ejemplo, a Mazatlán, que la inseguridad, gracias a Dios todavía la inseguridad no le ha quitado arribos a Mazatlán en la actualidad. Pero es otra la relación, es decir, no se ha metido inversión en infraestructura”.

“Es básicamente uno de los problemas que tenemos en el Pacífico mexicano. Siempre está la luz roja con lo de inseguridad, que pues ya lo sintieron ustedes. Es el puerto que estuvo casi dos años sin recibir cruceros por un evento que hubo de seguridad hace ya varios años”, insistió.

“Entonces sí, ese es un foco que tenemos que estar muy pendientes de que no vuelva a suceder. Pero por lo pronto no han bajado los arribos por ese motivo”, aclaró.

Mussi Ganem admitió de la leve caída, pero que ahora lo que más afecta es que no hay un puerto renovado de sol y playa que reciba desde sus instalaciones a los cruceristas.

“Los puertos del Pacífico mexicano no ha incrementado su infraestructura portuaria y como ejemplo es Mazatlán, que tiene proyectado su puerto su nueva terminal turística, desde que yo sepa, ya lleva más de 10 años con su proyecto y pues no se ve claro. Lo mismo ocurre en los otros destinos”.

“El único que más o menos ya comentó es Vallarta, que parece va a hacer más grande un muelle. Pero, si no le metemos a la infraestructura, los barcos cada vez son más grandes y no caben en los puertos. Entonces los barcos se van a otros destinos”, aclaró en su experiencia global del mercado de cruceros internacionales.

Comentó que dentro de la ruta del pacífico que más ha crecido en arribos es Ensenada, le sigue Cabos, Vallarta y después Mazatlán, de quien elogió sus nuevos atractivos en la ciudad, pero sin haberle invertido en sus muelles turísticos y con capacidad para que lleguen barcos más grandes.

“Si el que más ha tenido en el Pacífico es Ensenada y es por su situación geográfica. Después de Ensenada es Cabo San Lucas, después Puerto Vallarta, luego Mazatlán y luego los demás puertos, Manzanillo, La Paz, Acapulco, Pero, Mazatlán pudo haber crecido más”, lamentó.

Agregó que no va a caer en volumen de arribos en lo sucesivo, pero si no mejoran los puertos del pacífico Mexicano, como lo está haciendo República Dominicana, podrían las navieras dejar de lado a algunos puertos del país.

“Que si no mejoramos los destinos, pues también van a ser menos atractivos”, reiteró.

“México, por otro lado, también con los nuevos impuestos, ya está caro y eso también le quita competitividad. Entonces, si no hacemos las cosas bien a fin de que crezcamos, nos vamos a mantener con lo que tenemos. No, no te voy a decir que va a desaparecer, no, pero no estamos creciendo como deberíamos”.

“Y ya tiene el ratito esta tendencia, Sí vemos por ejemplo, otros destinos que dijeron, nosotros si nos interesa, hay que meterle, y le empezaron a meter como República Dominicana, y está casi duplicando los arribos que tienes en las islas del Caribe, que es el boom”.

Las cifras:

En el 2025 Mazatlán recibirá más de 140 cruceros turísticos de enero a Diciembre, de acuerdo con datos de Asipona.

Actualmente, resumió que de enero a julio llegaron 61 embarcaciones y de octubre a diciembre están programados 80 más, adelantó información Asipona Mazatlán.

Información de Sectur asegura que han llegado 227 mil cruceristas a Mazatlán de enero a julio de 2025 a bordo de 62 cruceros, generando una derrama económica de más de 355 millones de pesos.

Su titular, Mireya Sosa Osuna, proyecta que trabaja de forma constante en la atracción de cruceros internacionales para hacerla un motor de desarrollo en la economía local.

“Hacer del turismo un motor de desarrollo para la entidad, seguimos trabajando en la atracción de más cruceros y generando experiencias memorables para los turistas que nos visitan”, apuntó.

En enero fueron 13 embarcaciones las que llegaron a Mazatlán, con 48 mil 351 cruceristas que dejaron una derrama económica estimada de 69 millones 625 mil 440 pesos.

Durante febrero fueron 8 embarcaciones con 31 mil 943 visitantes y una derrama económica de 51 millones 108 mil 800 pesos.

Para marzo se tuvo la presencia de 15 cruceros con 57 mil 579 visitantes y 92 millones 126 mil 400 pesos de derrama económica.

En abril fueron 12 embarcaciones con 40 mil 779 cruceristas, los cuales dejaron una derrama estimada de 65 millones 246 mil 400 pesos.

Durante mayo visitaron Mazatlán ocho embarcaciones con 2 mil 958 cruceristas, que dejaron una derrama económica estimada de 35 millones 132 mil 800 pesos.

En junio la cantidad de cruceros turísticos bajó a tres, con 13 mil 768 cruceristas y una derrama económica estimada de 22 millones 028 mil 800 pesos.

En julio llegaron solo tres embarcaciones con un total de 12 mil 760 visitantes y una derrama económica estimada de 20 millones 416 mil pesos.