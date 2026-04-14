Mazatlán participa en el Seatrade Cruise Global en Miami, Florida

El foro internacional Seatrade Cruise Global es un evento al que obligatoriamente debe promocionarse a Mazatlán para fortalecer alianzas y continuar siendo un destino mexicano en la agenda de las líneas de cruceros internacionales.

Y en sus redes personales, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la participación del estado con una comitiva de Mazatlán formada por el tour operador de Playa Sol Giancarlo Parolari, explicando la importancia de la promoción del destino en este mercado global.

Ramón Arturo Liogon y José Antonio Toledo, ambos de Maz Amazing Tours, aplaudieron que las proyecciones para el destino son positivas y reiteraron su compromiso para alcanzar las metas planteadas.

La funcionaria adelantó que en próxima fecha se dará la bienvenida en el puerto a la naviera Vetting, lo que refuerza las expectativas de crecimiento y atractividad de Mazatlán dentro de la industria de cruceros.

“El día de hoy nos encontramos en este evento, el más importante de cruceros a nivel mundial, y por supuesto que Sinaloa se encuentra presente; estamos con una comitiva de Mazatlán”, resaltó.

La funcionaria informó que, en lo que va del año, el puerto ha recibido 52 cruceros, y se prevé cerrar la temporada con un total de 152 arribos, lo que representaría una derrama económica estimada en 302 millones de pesos y un 25 por ciento más de arribos al año anterior, así como los beneficios en la economía local anualmente.

“A eso venimos, a seguir incrementando el arribo de cruceros a Mazatlán y Topolobampo”, agregó en su video publicado.