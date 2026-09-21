Mazatlán perdió una gran oportunidad con el home port: Canacintra

La asignación a Puerto Vallarta del proyecto para construir un home port representa para Mazatlán la pérdida de una importante oportunidad para incrementar el turismo de cruceros, generar mayor estancia de visitantes y recuperar los niveles de arribos que el puerto registraba antes de 2011, consideró Sergio Rojas Velarde, vicepresidente nacional de Proyectos Especiales de Canacintra.

El empresario señaló que el proyecto, cuya licitación ya fue presentada en la Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta, contempla una inversión cercana a los 400 millones de pesos y la construcción de una terminal con capacidad para atender hasta tres cruceros simultáneamente.

“Se perdió una oportunidad muy grande para Mazatlán”, expresó Rojas Velarde, quien consideró que el puerto sinaloense, por su ubicación y vocación turística, era un destino adecuado para desarrollar este proyecto en el Pacífico.

Explicó que la importancia de un home port radica en que los pasajeros no solamente llegan a Mazatlán por algunas horas, como ocurre con los cruceros tradicionales, sino que pueden iniciar o concluir aquí su viaje, lo que incrementa su estancia y el impacto económico que generan.

“En el home port incrementas la estancia promedio. ¿Por qué? Porque la gente viene a salir de aquí, es decir, puede haber una ruta Mazatlán, Los Cabos, Los Ángeles, porque desde aquí nacen las rutas”, explicó.

Rojas Velarde recordó que Mazatlán llegó a recibir más de 200 cruceros antes de 2011, pero esa cifra no se ha recuperado.

Actualmente, dijo, el puerto registra alrededor de 125 arribos anuales, por lo que consideró que el home port representaba una posibilidad para aumentar nuevamente el movimiento de cruceros.

El proyecto, agregó, había generado expectativas en Mazatlán después de que fuera presentado en agosto de 2025, pero finalmente la terminal será desarrollada en Puerto Vallarta.

Aunque evitó señalar directamente a un responsable por la decisión, consideró que se trataba de un proyecto que requería gestión ante instancias federales y cuestionó que Mazatlán no haya conseguido concretarlo.

“Más allá de ver quién no hizo su trabajo, es preguntar quién debió haber gestionado esto a nivel federal”, manifestó.



Piden tarifa 1F permanente

En otro tema, Rojas Velarde consideró positiva la ampliación por un mes del subsidio a la tarifa eléctrica anunciada para Sinaloa, aunque sostuvo que la medida no resuelve de fondo el problema.

Indicó que el sector empresarial continúa solicitando que Sinaloa tenga de manera permanente la tarifa 1F, debido a las altas temperaturas que se registran en la entidad.

“Un mes más sí ayuda, pero no resuelve del todo el problema”, señaló.

Explicó que actualmente Sinaloa cuenta con la tarifa 1D y que el subsidio se aplica durante los meses de mayor calor, por lo que la ampliación permitiría cubrir noviembre.

Consideró necesario que el apoyo comience desde abril o, idealmente, que la tarifa 1F sea permanente.

Rojas Velarde indicó que Canacintra ha sostenido acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional para plantear esta demanda, aunque reconoció que en la decisión intervienen también otras dependencias del Gobierno federal.

“Es poner de acuerdo a todos los actores, pero no dejar de insistir que es una problemática que nos está afectando aquí en Sinaloa”, expresó.