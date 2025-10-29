Mazatlán proyecta cierre de año con 39 arribos de cruceros y derrama económica de $200 millones: Alcaldesa

MAZATLÁN._ Mazatlán cerrará el 2025 con una importante proyección turística naviera.

Se espera el arribo de 39 cruceros internacionales durante los meses de noviembre y diciembre, cifra que representa un incremento en la actividad portuaria y turística del destino, además de una derrama económica de 200 millones de pesos, informó el Gobierno municipal.

La Alcaldesa Palacios Domínguez informó que este miércoles el puerto recibió de manera simultánea a dos embarcaciones: el Carnival Panorama y el Norwegian Cruise Line con alrededor de 6 mil 500 pasajeros que disfrutan de los atractivos naturales, culturales y gastronómicos que ofrece Mazatlán.

“El día de hoy estamos recibiendo dos cruceros en Mazatlán, el Carnival Panorama y el Norwegian Cruise Line, son cerca de 6 mil 500 pasajeros que estarán disfrutando del puerto. Tan solo en noviembre esperamos 18 arribos y en diciembre 21, son 39 en este último bimestre, se espera más o menos entre estos 39 arribos una derrama económica de 200 millones de pesos”, precisó.

Palacios Domínguez destacó que la llegada constante de cruceros es un reflejo de la confianza que las líneas navieras mantienen en Mazatlán como destino seguro y atractivo para el turismo internacional. Subrayó que esta dinámica representa un gran impulso para la economía local, al generar beneficios directos en el comercio, transporte, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

La Presidenta Municipal recordó que durante el presente año Mazatlán ha recibido 294 mil 551 pasajeros a bordo de cruceros internacionales, lo que ha dejado una derrama económica estimada en 447.7 millones de pesos, consolidando al puerto como uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano.

Palacios Domínguez reiteró el compromiso de su administración para seguir fortaleciendo la infraestructura turística y las condiciones de seguridad que garanticen experiencias positivas a los visitantes para cerrar el año con cifras muy alentadoras y con una proyección que confirma que Mazatlán sigue siendo “La Joya del Pacífico”.