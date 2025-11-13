Mazatlán recibe casi 4 mil turistas con el arribo del Norwegian Bliss

Casi 4 mil turistas se sumaron este jueves a los visitantes que ha recibido Mazatlán en cruceros turísticos, ahora en el buque Norwegian Bliss.

Y es que este destino compite entre los favoritos de la travesía del Pacífico por su centro histórico, playas y atractivos, aseguran los agentes de viajes.

La oportunidad que tiene Mazatlán para convertirse en el puerto de inicio para cruceros y que aumentaría su actividad turística en el segmento de cruceros, lo demuestran los 88 cruceros que han llegado de enero a la fecha, destacó Manuel Salas, vendedor de artesanías.

Del crucero de este jueves, el número 89 del año 2025, bajó una gran cantidad de pasajeros que optaron por caminar por las calles de la zona Centro tranquilamente al sentirse seguros, resaltó.

Este navío estará arribando los jueves durante todo noviembre en cuatro fechas. Ya llegó el primero el pasado 6 de noviembre procedente de Puerto Vallarta y con destino posterior a Los Cabos.

Para el 20 y 27 de noviembre realizará su tercera y cuarta visita al puerto turístico sinaloense, según el itinerario de la Administradora del Sistema Portuario nacional con sede local.

El barco atracó a las 07:30 horas con aproximadamente 3 mil 800 pasajeros y más de mil tripulantes a bordo.

Esta nueva visita se produjo luego de los tres arribos simultáneos de cruceros recibidos en los muelles portuarios de la ciudad.

Los sitios que más visita el turismo internacional de estos buques son la Plazuela Machado, Catedral, el mercado Pino Suárez, Olas Altas, la Glorieta del Clavadista y el Faro.

Los visitantes buscan recorridos en turibus, la Guagua, pulmonías y taxis por el malecón. También van a la Zona Dorada y para algún poblado rural.