$!Mazatlán recibe visita de casi 4 mil cruceristas este lunes

El crucero trajo a bordo más de 3 mil 800 excursionistas que disfrutaron desde muy temprano paseos a pie y los guiados por los sitios turísticos como el mercado, la Plazuela Machado, la catedral, los museos, las playas, El Clavadista, Olas Atas, el malecón y la Zona Dorada, conociendo y disfrutando de la gastronomía local.

La llegada de la embarcación Navigator Of The Seas activó la economía de los transportistas, comercios, restaurantes y vendedores por diversos puntos turísticos de la ciudad en este inicio de la semana.

Aún no acaba la travesía y el municipio ya cifró que la vista de los cruceristas representará una importante derrama económica superior a los 5.2 millones de pesos, fortaleciendo el desarrollo turístico de nuestro bello destino, según información de la Secretaria de Desarrollo, Turismo y Pesca.

Los cruceristas gustan de adquirir artesanías, ropa, alimentos, disfrutar las cervezas de casa, fotografiarse y recorrer la zona antigua e histórica de Mazatlán, así como previamente contratados, van a la vinatera de La Noria o al Quelite a conocer los oficios de talabartería y comer platillos de la zona rural.

El Navigator Of The Seas es su segunda de tres visitas que tiene programado en abril para Mazatlán como parte de la travesía por el pacifico mexicano.