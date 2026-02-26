$!Mazatlán recibió a cerca de 50 mil cruceristas en febrero; aunque no todos bajan al puerto

MAZATLÁN._ Mazatlán cerró el mes de febrero con una intensa actividad turística tras el arribo del navío Norwegian Bliss, el cual trajo consigo a más de 4 mil pasajeros, consolidando así una cifra cercana a los 50 mil cruceristas durante este segundo mes del año. A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que en total fueron 13 cruceros los que arribaron a la “Perla del Pacífico” en febrero, periodo en el que los visitantes pudieron disfrutar no solo de los atractivos naturales y gastronómicos del destino, sino también de la algarabía generada por el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”.

Los tradicionales monigotes instalados en distintos puntos del puerto se convirtieron en paradores fotográficos obligados para las y los turistas, quienes aprovecharon para capturar el ambiente festivo que distingue a esta celebración. Aunque no baja el 100 por ciento de los turistas navieros y las autoridades locales no dan cifras de este segmento, de acuerdo con estimaciones, la visita de más de 48 mil cruceristas durante febrero generó una derrama económica superior a los 77 millones de pesos, beneficiando a sectores como el comercio, restaurantes, transporte y prestadores de servicios turísticos.

En el acumulado de enero y febrero del presente año, se tiene un registro de 28 arribos y cerca de 100 mil visitantes que han llegado vía marítima al destino. Para el mes de marzo, se tiene programada la llegada de 15 navíos más, lo que mantiene altas las expectativas para el sector turístico local.