$!Mazatlán recibirá 7 cruceros y 27 mil pasajeros durante junio

MAZATLÁN._ Siete cruceros turísticos, con alrededor de 27 mil pasajeros a bordo, estará recibiendo Mazatlán durante junio, lo que generará una derrama económica estimada en 42 millones de pesos para el destino, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Destacó que la llegada de estas embarcaciones refleja la confianza que mantiene la industria portuaria en la ciudad, además de fortalecer la actividad turística y comercial en distintos sectores de la ciudad que son visitados por el turismo.

“La proyección que tenemos para el mes de junio es muy buena. Serán siete cruceros que van a venir a Mazatlán, que son alrededor de 42 millones de pesos en derrama económica. Son 27 mil cruceristas los que van a llegar a Mazatlán y esto habla de la confianza que se tiene en este sector para Mazatlán”, dijo.

Palacios Domínguez señaló que, durante 2026, la actividad de cruceros mantiene una tendencia positiva al alza, con un crecimiento superior al 29 por ciento en comparación anual, situación que fortalece la presencia de Mazatlán como uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano.

“Hay un alza en la llegada de cruceros este año 2026, por arriba del 29 por ciento a nivel anual, así es que esto nos proyecta a nivel internacional como un lugar ideal en lo que a destino de cruceros se refiere”.