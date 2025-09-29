Mazatlán registra baja en la venta inmobiliaria por año crítico: AMPI

Mazatlán registra baja en la venta inmobiliaria por año crítico, en contraste al mayor número de unidades, indicó Luciano Carrasco, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Mazatlán.

Carrasco indicó que la venta de unidades de 3 millones de pesos está siendo lento.

“Efectivamente hemos tenido una disminución en lo que es el producto arriba de los de 3 millones de pesos, pero en el tema de interés social si hay bastante demanda se sigue manteniendo, tal cual están por iniciar algunos fraccionamientos”.

Especificó que ha influido el que algunos bancas han negado créditos sobre todo en Mazatlán, como el HSBC y otros como Bancomer y Banorte están cuidando su cartera vencida.

Sin embargo, agregó que a nivel nacional el mercado está siendo lento en la absorción como en grandes capitales por ejemplo Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México por el alza de los materiales, restricciones de mercados, y en el caso de Mazatlán, indicó que se debe a la problemática de la inseguridad del estado.

El líder inmobiliario dijo que actualmente hay 84 proyectos de desarrollos condominales, plazas comerciales y zonas industriales registrados en proceso de construcción en el micro sitio del municipio, de 228 proyectos vigentes, de los cuales algunos ya cerraron y otros más está en ese proceso.

Destacó que en el caso del desarrollo de vivienda de interés social están proyectadas alrededor de 2 mil 500 viviendas en la zona oriente y se pretende que aumenten.

A tres meses de cerrar año es positivo que se siguen buscando terrenos desde la zona oriente desde Urías hasta el estadio Kraken, pero que van a demandar mayores servicios de agua y drenaje.

“Ocupamos tener la colaboración con Gobierno municipal en este caso con planeación que si nos ha apoyado en el tema de servicios, que ahorita es de lo que más carece Mazatlán y necesitamos que esto suceda para que haya mayor desarrollo sobre la zona”.

De hecho, adelantó que existe un proyecto de Jumapam para construir un nuevo colector para el drenaje con un costo aproximado a los 26 millones de pesos y nueva línea de abasto de agua.