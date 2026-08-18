$!Mazatlán registra más de 318 mil pasajeros de cruceros y proyecta un crecimiento de 29% al cierre de 2026

MAZATLÁN._ La actividad de cruceros en Mazatlán mantiene una tendencia positiva durante 2026, con 86 arribos y 318 mil 517 pasajeros registrados de enero al 18 de agosto, fortaleciendo la presencia del destino dentro de los principales itinerarios de cruceros del Pacífico mexicano.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que para el cierre del año se tienen programados 157 arribos de cruceros y una afluencia estimada de aproximadamente 560 mil pasajeros, lo que representaría un crecimiento cercano al 29 por ciento tanto en el número de arribos como en la llegada de pasajeros, en comparación con los resultados registrados durante 2025.
Durante 2025, Mazatlán cerró con 121 arribos y 433 mil 734 pasajeros. De concretarse la programación prevista para 2026, el destino sumara aproximadamente 36 arribos adicionales y 126 mil pasajeros más respecto al año anterior.
La actividad de cruceros también representa un importante beneficio económico para el destino.
De enero al 18 de agosto de 2026, se estima una derrama económica de 25 millones 481 mil 360 dólares, equivalente a aproximadamente $433 millones 183 mil 120 pesos, derivada de la actividad generada por los visitantes durante su estancia en Mazatlán.
Actualmente, el 71 por ciento de los pasajeros que llegan a bordo de los cruceros desembarcan para conocer Mazatlán, contribuyendo directamente a la actividad turística y comercial del destino.
Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer sus principales atractivos, realizar excursiones, consumir en establecimientos locales y disfrutar de la oferta gastronómica, cultural y turística de la ciudad.
Mazatlán recibe cruceros de algunas de las principales navieras internacionales, entre ellas Carnival Cruise Line, Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Virgin Voyages, Disney Cruise Line y Princess Cruises, lo que refleja la diversidad de compañías que mantienen al puerto dentro de sus itinerarios.
Entre las novedades de 2026 destaca el inicio de operaciones de Virgin Voyages en Mazatlán, incorporando al destino a sus itinerarios y ampliando la oferta de líneas de crucero que visitan el puerto.
El crecimiento proyectado para 2026 refleja el dinamismo que mantiene Mazatlán dentro de la industria de cruceros y el interés de las navieras por continuar incluyendo al destino en sus itinerarios.
Con 157 arribos programados y cerca de 560 mil pasajeros estimados para todo el año, Mazatlán se encamina a cerrar 2026 con cifras superiores a las registradas en 2025, consolidando la actividad de cruceros como un componente importante para el turismo y la economía del destino.