$!Mazatlán registra más de 318 mil pasajeros de cruceros y proyecta un crecimiento de 29% al cierre de 2026

MAZATLÁN._ La actividad de cruceros en Mazatlán mantiene una tendencia positiva durante 2026, con 86 arribos y 318 mil 517 pasajeros registrados de enero al 18 de agosto, fortaleciendo la presencia del destino dentro de los principales itinerarios de cruceros del Pacífico mexicano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que para el cierre del año se tienen programados 157 arribos de cruceros y una afluencia estimada de aproximadamente 560 mil pasajeros, lo que representaría un crecimiento cercano al 29 por ciento tanto en el número de arribos como en la llegada de pasajeros, en comparación con los resultados registrados durante 2025.

Durante 2025, Mazatlán cerró con 121 arribos y 433 mil 734 pasajeros. De concretarse la programación prevista para 2026, el destino sumara aproximadamente 36 arribos adicionales y 126 mil pasajeros más respecto al año anterior.

La actividad de cruceros también representa un importante beneficio económico para el destino.