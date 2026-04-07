Mazatlán registró 75% de ocupación hotelera en promedio durante Semana Santa

MAZATLÁN.- Mazatlán registró un 75 por ciento de ocupación durante toda la Semana Santa, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, Francisca Cázarez Oliveros, al presentar los resultados de ocupación durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

A través de un comunicado, se informó que la ocupación hotelera alcanzó un 68 por ciento entre semana del domingo 29 de marzo al jueves 2 de abril.

El pasado lunes 6 de abril, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que Sinaloa registró resultados positivos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo estatal, al alcanzar una ocupación hotelera promedio del 84 por ciento, con una afluencia superior a 2.8 millones de visitantes y una derrama económica que superó los 3 mil 648 millones de pesos.

Sosa Osuna destacó que estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación interinstitucional entre corporaciones de seguridad, Protección Civil, cuerpos de auxilio y los tres niveles de Gobierno, lo que permitió que el periodo vacacional se desarrollara con orden y saldo positivo en la mayoría de los municipios.

En el comunicado de ayer martes, Cázarez Oliveros señaló que los días de mayor afluencia, viernes 3 y sábado 4 de abril, la ocupación se elevó hasta el 93 por ciento. En promedio, Mazatlán registró un 75 por ciento de ocupación durante toda la semana.

En un resultado preliminar de satisfacción los turistas señalaron aspectos positivos de su experiencia en Mazatlán, calificando al destino como accesible y seguro, así como el gusto por sus playas, gastronomía, malecón y el buen trato de los mazatlecos.

Señalaron que las principales áreas de oportunidad para el destino fueron la falta de limpieza, la necesidad de incrementar señalamientos para orientar a los turistas y revisar los precios del transporte, especialmente en pulmonías y aurigas. También solicitaron la instalación de más baños públicos durante temporada de alta afluencia. Algunos turistas expresaron inconformidad por precios elevados de algunos atractivos turísticos.

Francis Cázarez dio a conocer que las 10 principales entidades que visitaron Mazatlán fueron Centro y Norte de Sinaloa, CDMX, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estados Unidos y Canadá.

Destacó que el sector hotelero se registró una disminución de la tarifa de hasta un 30 por ciento, eliminando candados con el fin de fortalecer la ocupación, se implementaron paquetes promocionales y algunos centros de reservación bajaron sus tarifas, ni con eso se logró llegar a la meta.

Agradeció a los miles de turistas por elegir a Mazatlán como su destino favorito.