$!Mazatlán retoma el rumbo: EN LA OPINION DE EL ARQ. OMAR OSUNA, desarrolladores confían en una nueva era inmobiliaria impulsada por aperturas hoteleras internacionales

Mazatlán, Sinaloa. — A pesar de los recientes desafíos que ha enfrentado el mercado inmobiliario vertical en Mazatlán, voces dentro del sector aseguran que el destino se prepara para una etapa de recuperación acelerada. Entre ellas destaca la del reconocido arquitecto y desarrollador Omar Osuna, quien considera que el puerto vive un proceso de reequilibrio natural que abrirá paso a un nuevo ciclo de crecimiento sostenido. ● Osuna afirma que la confianza de las grandes cadenas internacionales es una señal clara de que Mazatlán mantiene su atractivo como destino de inversión. “La próxima apertura del Hotel Fiesta Americana en 2027 y el arribo de la cadena Reverb by Hard Rock en 2028 representan detonantes de gran impacto para el sector inmobiliario, turístico y comercial del puerto”, destacó.

Nuevos proyectos, nueva visión

El arquitecto señala que la ciudad ha comenzado a madurar urbanísticamente, permitiendo un desarrollo más ordenado y selectivo. “El exceso de oferta que vimos en años recientes nos deja aprendizajes valiosos: ahora el enfoque está en la calidad de los proyectos, en generar experiencias de vida y turismo, más que en la simple cantidad de metros cuadrados construidos”, explicó. Con la llegada de hoteles de nivel internacional, se prevé un incremento en la plusvalía de las zonas turísticas, particularmente en el corredor de la Marina y la zona norte de Mazatlán, donde ya se proyectan nuevos desarrollos residenciales y de usos mixtos.

Confianza e inversión en marcha