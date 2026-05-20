$!Mazatlán reúne a más de 380 ingenieros del País en encuentro nacional

MAZATLÁN._ El creciente desarrollo vertical atrajo a Mazatlán a más de 380 ingenieros y expertos del País.
En el marco de la 52 Reunión Nacional “Ingeniería, Retos en Infraestructura costera y edificación vertical”, los colegios de ingenieros recorren la ciudad del 20 al 23 de mayo.
El encuentro reunirá en Mazatlán a más de 380 especialistas en la ingeniería civil, la construcción y desarrolladores inmobiliarios, locales y de diversas partes de la República.
Este evento expone al puerto ante profesionales, académicos y constructores de todo el País y consolida a la ciudad como el epicentro del desarrollo vertical exitoso, tanto de torres condominales, residenciales y de vivienda.
El presidente nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, José Guillermo Dozal Valdez, habló de que Mazatlán es además de hospitalario muy atractivo para la inversión, pese a las dificultades que enfrenta Sinaloa.
“Ya estamos aquí en Mazatlán. Gracias verdaderamente a toda esta aportación que hace el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, su gran organización, su compromiso con la Federación. Estamos aquí, ya estamos llegando desde ayer y y estamos felices”, expresó en reunión de logística, previo al primer evento de bienvenida.
“Ya recorrimos un poquito la ciudad, hoy iniciamos. Hoy es el día a partir del rompehielos. Y pues muy agradecidos también con la ciudad, muy agradecidos con el estado, muy agradecidos con toda la gente que nos acoge porque a eso venimos, a disfrutar el puerto, a sentirnos en casa”.
Dozal Valdez felicitó la organización del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, que cuenta con un gran equipo.
Durante el primer día, José Antonio Espinosa Sanabria, dirigente del Colegio de Mazatlán, adelantó los temas de las conferencias para dar inicio este jueves en el Teatro Universitario de la UAS.
“Mañana iniciamos con unas conferencias de compañeros doctores de la universidad de la Facultad de Ingeniería. De Jesús Manuel Bernal Camacho, que se llama ‘Durabilidad de estructuras de concreto armado localizados en el ambiente marino’. Tendremos una segunda, después con el doctor Pedro Alfonso Aguilar Calderón, también es catedrático de la facultad y se llama ‘Evaluación de la opresión costera. Un indicador clave para la planificación de estructura de infraestructura costera’”.
Además de que Raúl Ricardo Villavicencio, CEO del Encanto Desarrollo, hablará del tema “Edificación vertical, caso Mazatlán”, puntualizó Espinosa Sanabria.
Paralelamente, se inaugura la expo ahí mismo en las instalaciones de la universidad, en el Polideportivo y una reunión de coordinadores de la Federación.
El viernes se realizará la inauguración formal, en la cual se confirmó la Alcaldesa Estrella Palacios; la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa; y Roy Navarrete, coordinador de Protección Civil del Estado.
Este último hablará de la importancia de la gestión integral de riesgos en la construcción social del territorio.
Después, la ambientalista Sandra Guido, de Conselva, disertará el tema que se llama “Resiliencia urbana. El Mazatlán del mañana se construye hoy”.
Una de las actividades más importantes será el panel de vivienda vertical con los líderes de los desarrolladores de Mazatlán, de la AMPI, de la ADIM y de la AMIM.
Posteriormente se realizará la asamblea donde se rendirá el informe de actividades y financiero a los colegiados y por la noche cenarán en el jardín del Gran Acuario Mazatlán.
“Hemos tenido muy buena respuesta; hay muy buena percepción de todos los congresistas. Se siente un buen ambiente y Mazatlán está ahorita con muchas ganas de atenderlos, de recibirlos y demostrarles a ellos lo que tenemos. Porque realmente Mazatlán les puede dar este polo turístico, como un centro de desarrollo también en el tema que trae la reunión, que es el tema de edificación vertical. Entonces, creo que va a ser un un buen evento”, destacó.