$!Mazatlán reúne a más de 380 ingenieros del País en encuentro nacional

MAZATLÁN._ El creciente desarrollo vertical atrajo a Mazatlán a más de 380 ingenieros y expertos del País.

En el marco de la 52 Reunión Nacional “Ingeniería, Retos en Infraestructura costera y edificación vertical”, los colegios de ingenieros recorren la ciudad del 20 al 23 de mayo.

El encuentro reunirá en Mazatlán a más de 380 especialistas en la ingeniería civil, la construcción y desarrolladores inmobiliarios, locales y de diversas partes de la República.

Este evento expone al puerto ante profesionales, académicos y constructores de todo el País y consolida a la ciudad como el epicentro del desarrollo vertical exitoso, tanto de torres condominales, residenciales y de vivienda.

El presidente nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, José Guillermo Dozal Valdez, habló de que Mazatlán es además de hospitalario muy atractivo para la inversión, pese a las dificultades que enfrenta Sinaloa.

“Ya estamos aquí en Mazatlán. Gracias verdaderamente a toda esta aportación que hace el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, su gran organización, su compromiso con la Federación. Estamos aquí, ya estamos llegando desde ayer y y estamos felices”, expresó en reunión de logística, previo al primer evento de bienvenida.

“Ya recorrimos un poquito la ciudad, hoy iniciamos. Hoy es el día a partir del rompehielos. Y pues muy agradecidos también con la ciudad, muy agradecidos con el estado, muy agradecidos con toda la gente que nos acoge porque a eso venimos, a disfrutar el puerto, a sentirnos en casa”.