$!Mazatlán se llena de risas con la presentación de Los Incorregibles

MAZATLÁN._ El Lobodome se convirtió en el escenario de una noche llena de bromas y carcajadas con el show de Los Incorregibles. El espectáculo reunió el viernes 2 de octubre a los reconocidos comediantes El Costeño y El Norteño, quienes hicieron reír al público mazatleco con sus ocurrencias y estilo de comedia.

La velada comenzó con la presentación de los standuperos Chuy Castro y Charlie Alfaro como teloneros. Ellos fueron los encargados de preparar los ánimos y provocar las primeras risas de la noche antes de que empezara el espectáculo principal.

El Norteño, personaje interpretado por el comediante Edson Zúñiga, tomó el escenario para compartir su característico humor. Con una trayectoria que comenzó en 1995, Zúñiga ha desarrollado una exitosa carrera en radio, televisión y distintos escenarios de México. Además de El Norteño, otro de sus personajes más recordados es El Compayito, con los que ha consolidado una trayectoria de más de 15 años dentro de la comedia.

La noche continuó con El Costeño, nombre artístico de Javier Carranza, reconocido comediante con humor sarcástico e irreverente, con gran presencia en distintos escenarios y programas de televisión.

Entre ocurrencias y chistes, los comediantes mantuvieron un ambiente alegre durante el evento. Los asistentes disfrutaron de una noche llena de entretenimiento y buen humor, en donde la sana convivencia fue la protagonista.