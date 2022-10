$!‘Mazatlán tiene que retomar lo que era a finales del Siglo 19’

El también ex presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en el sur del estado y ex presidente del mismo organismo a nivel estatal recordó que también presidió Canacintra Mazatlán de 1999 al 2001, al igual que muchos consejos.

“Pues hemos participado un poquito prácticamente desde principios del milenio cuando arranqué con Canacintra precisamente”, dijo.

Lizárraga Mercado informó que recibió dicha estafeta del también reconocido empresario Rodolfo Madero Rodríguez, quien encabeza el Grupo Alerta.

“Soy un empresario de la industria del café y del sector de alimentos en general y hemos participado y coadyuvado en una empresa muy icónica de aquí del sur del estado y del estado de Sinaloa, Café El Marino, somos parte de la familia Lizárraga y soy codueño hoy en día de Café El Marino. Nací en la Ciudad de México, pero soy sinaloense 100 por ciento”.

Agregó que sus estudios los realizó en el Liceo Mazatlán en preescolar, la Primaria la cursó en el Instituto Cultural de Occidente y al egresar fue enviado a una escuela militarizada en Estados Unidos en lo que fue el equivalente a primero y segundo de Secundaria, la cual terminó en el Colegio Pacífico en Mazatlán.

Ya el primero de bachillerato lo cursó nuevamente en el ICO y la terminó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la Escuela “Eugenio Garza Sada”, y en esa misma institución, Campus Monterrey, cursó sus estudios universitarios como Contador Público de donde egresó en 1983.

Tras trabajar un año y medio en Casas Alatriste en Monterrey, Nuevo León, regresó a Mazatlán donde estuvo más de 30 años en el Grupo Marino antes de fungir como Secretario de Economía en el Estado de Sinaloa.

Precisó que Grupo Marino es una industria diferente, una industria del café en Mazatlán, pero finalmente industrial y por ello ya tenía una relación previa con Canacintra, con presidentes anteriores de dicha agrupación en este puerto como Rodolfo Madero y Esperanza Kazuga.

“Y pues me invitaron, ahora sí que me tocó la de participar y fue para mí un gran orgullo, primero estuve en el Consejo precisamente con Rodolfo Madero y desde la época de Esperancita creo ya me habían invitado, no recuerdo bien, pero con Rodolfo ya era parte del Consejo, la estafeta pues me la pasó Rodolfo Madero del Grupo Alerta (para el periodo 1999-2001) y luego yo se la pasé a Dora Alicia Sánchez”, añadió el empresario.

Dijo que en esa ápoca eran dos años que un presidente estaba al frente de Canacintra Mazatlán, pues ahora son tres años, y cuando entró a dicho organismo prácticamente ya había terminado la obligatoriedad de pertenecer a las cámaras empresariales y lo primero que encontró fue una cámara que prácticamente sobrevivía hablando financieramente.

Recordó que a Canacintra le decía su empresita pues la verdad es que el presidente de la misma trabaja y trabaja mucho, tenía muy buen equipo de trabajo y ya estaba ubicado en el edificio actual y en esa época se salieron muchos miembros por lo que se tuvo que empezar a reinventar, hacer una reingeniería en las cámaras para seguir abantes.