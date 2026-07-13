$!Mazatlán vibró con el éxito rotundo del Mixfest 2026

MAZATLÁN._ El pasado 11 de julio, Grupo Marval superó las expectativas con la primera edición del MixFest 2026, que se llevó a cabo en el Salón Figlo SNTE 27 del Centro de Convenciones. El evento estuvo cargado de elegancia y sabor, sumándose a éxitos como el Beer Live Fest y el Wine Sea Fest al elevar la oferta turística y gastronómica de Sinaloa. El festival de mixología contó con la participación de más de 60 etiquetas de diversos licores y la barra de restaurantes emblemáticos como Casa 46, Rinos y Malacopa. Fueron seis horas de acceso a destilados y una hora de degustación gastronómica que incluyó desde sushi hasta mariscos y pizza.

Se estima que asistieron alrededor de mil personas a disfrutar de dinámicas, activaciones interactivas de las marcas invitadas y stands gastronómicos y de mixología, todo bajo una atmósfera premium con aire acondicionado, facilidades de estacionamiento y un despliegue de iluminación digno de los mejores centros nocturnos. El ritmo de la noche lo pusieron José Narváez, La Resaka y la música retro de Dj Lorenzo y Dj Fugas. El cierre contó con la espectacular presentación del género regional de Los Soñadores de Sinaloa. Este evento rompió los esquemas al, además del entretenimiento, tener un enfoque educativo; en los talleres de mixología se aprendieron las técnicas básicas de la mezcla de bebidas y el uso correcto de ingredientes y herramientas, esto a través de la preparación de un cóctel.

Durante el acto de inauguración, autoridades y organizadores agradecieron la confianza del público y de los proveedores que hicieron posible este escaparate para marcas regionales y nacionales. “Gracias a los expositores, las marcas, los proveedores que confían en nosotros y al público que nos está acompañando, a las cámaras, a las autoridades que nos empujan y nos cobijan. Gracias a todos y disfruten el evento, el primer Mixfest 2026”, expresó Soraya Lora Ledón, gerente de eventos y relaciones públicas de Grupo Marval. Asimismo, Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción y Operación Turística de Sectur, encabezó el corte de listón y agradeció el brindar ese tipo de eventos que suman a la oferta turística del puerto. Eventos como este reafirman el compromiso de Grupo Marval con fortalecer la economía local y ofrecer a turistas y locales nuevas opciones recreativas.