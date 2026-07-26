$!Mazatlán y Los Mochis lideran competitividad en Sinaloa; Culiacán cae al penúltimo lugar de su categoría: IMCO

El ICU evalúa el desempeño de las ciudades mediante seis subíndices: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Derecho y Sistema Político y Gobierno.

En contraste, Culiacán quedó en el lugar 19 de su categoría y fue ubicado con un nivel de competitividad baja, solo por encima de Tijuana y Cuernavaca.

De acuerdo con los resultados del estudio, Mazatlán alcanzó el séptimo lugar entre las ciudades con una población de 500 mil a un millón de habitantes, mientras que Los Mochis obtuvo el octavo sitio entre las ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes. Ambas fueron clasificadas con un nivel de competitividad alta.

Mazatlán y Los Mochis se consolidaron como las ciudades más competitivas de Sinaloa en el Índice de Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad, mientras que Culiacán se ubicó entre las de menor desempeño del País al colocarse en la posición 19 de 21 ciudades evaluadas con más de un millón de habitantes.



Mazatlán destaca por su economía

El principal motor de competitividad de Mazatlán es su desempeño económico.

La ciudad ocupó el cuarto lugar nacional tanto en los subíndices de Innovación y Economía como de Mercado de Trabajo, impulsada por un mercado hipotecario dinámico, altos niveles de ocupación hotelera, una mayor generación de patentes y mejores condiciones laborales respecto a otras ciudades del País.

También obtuvo la quinta posición en Sistema Político y Gobierno.

No obstante, el estudio identifica áreas de oportunidad en materia de seguridad y medio ambiente. En el subíndice de Derecho se ubicó en el lugar 11 y en Sociedad y Medio Ambiente descendió hasta la posición 15.

Entre los retos aparecen una tasa de homicidios superior a la de otras ciudades mejor posicionadas, una baja percepción de seguridad y registros de agresiones contra periodistas.



Los Mochis sobresale en seguridad y gobierno

Aunque quedó apenas un lugar por debajo de Mazatlán en el ranking general de su categoría, el perfil competitivo de Los Mochis es distinto.

Su principal fortaleza se encuentra en el Estado de Derecho, donde obtuvo el tercer lugar nacional, uno de los mejores resultados del País.

El IMCO destaca bajos niveles relativos de homicidios, una mejor percepción de seguridad entre la población y la ausencia de agresiones contra periodistas dentro de los indicadores evaluados.

Asimismo, ocupó el quinto lugar en Sistema Político y Gobierno.Sin embargo, la ciudad enfrenta rezagos en materia económica.

En Innovación y Economía obtuvo la posición 15 y en Mercado de Trabajo la 13, reflejando un bajo dinamismo en investigación, desarrollo tecnológico, generación de patentes y productividad laboral.



La seguridad arrastra a Culiacán

El caso de Culiacán muestra un comportamiento distinto al de las otras dos ciudades sinaloenses.

Aunque la capital obtuvo la posición 10 tanto en Infraestructura como en Mercado de Trabajo y el lugar 11 en Sociedad y Medio Ambiente, esos resultados no fueron suficientes para compensar su desempeño en seguridad.

El subíndice de Derecho colocó a Culiacán en la última posición de su categoría, el lugar 21.

Entre los indicadores con peor desempeño destacan la tasa de homicidios, el robo de vehículos y la percepción de seguridad, además de las agresiones contra periodistas, variables que el IMCO considera determinantes para medir la competitividad urbana.

En Innovación y Economía también registró un bajo desempeño al ubicarse en la posición 19, con resultados desfavorables en crecimiento económico, intensidad energética, ocupación hotelera y generación de patentes.

En Sistema Político y Gobierno alcanzó el lugar 12, situándose en una posición intermedia.



Tres ciudades, tres perfiles distintos

Los resultados del ICU 2026 muestran que las principales ciudades de Sinaloa enfrentan realidades diferentes.

Mazatlán se consolida como el principal polo económico del estado gracias a su dinamismo productivo y laboral, aunque mantiene desafíos en seguridad.

Los Mochis destaca por sus condiciones institucionales y de Estado de Derecho, pero necesita fortalecer su economía, innovación y productividad.

Culiacán, por su parte, conserva fortalezas en infraestructura y mercado laboral; sin embargo, el deterioro de los indicadores de seguridad pública y percepción ciudadana terminó por colocarla entre las ciudades menos competitivas del País dentro de su categoría poblacional.

En conjunto, el estudio sugiere que, mientras Mazatlán y Los Mochis mantienen condiciones relativamente favorables para atraer inversión y generar desarrollo económico, la recuperación de la competitividad de Culiacán dependerá en gran medida de mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el Estado de Derecho, factores que tienen un peso determinante en la metodología del IMCO.