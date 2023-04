Sea como fuere, para aprender inglés resulta imprescindible dedicar tiempo y encontrar un método que sea efectivo. Existen muchas fórmulas que pueden resultar de utilidad, pero no todas son igual de válidas para todo el mundo. A continuación te mostramos algunas de las que ofrecen mejor resultado.

El inglés es el idioma de los negocios, de la globalización, de internet, del entretenimiento. Saber manejarse hoy en día en esta lengua se ha convertido prácticamente en algo obligatorio, un factor limitante que resta oportunidades a quienes no avanzan en este aprendizaje.

Escuchar mucho inglés

Estudia sonidos parecidos

Un ejemplo son las palabras que en inglés empiezan por Bl, como blink -parpadear-. Este sonido sí es muy natural para muchos humanos, pero no lo es tanto que hubiera palabras que comenzaran con Lb, porque es un sonido más difícil de pronunciar. De este modo, si asociamos una sonoridad parecida en ambos idiomas , podemos optimizar el aprendizaje.

Aprende sonidos de forma separada

Los japoneses, y otros ciudadanos de países asiáticos, tienen dificultad para pronunciar las letras L y R, ya que sus idiomas nativos no tienen sonidos distinguibles para esas letras. Por ello, antes de poder hablar y entender inglés como un nativo, tienes que aprender los sonidos, determinar cuáles son los más complejos y estudiarlos.

Asociar palabras

En inglés debemos aspirar a lo mismo. Aprender palabras en un nuevo idioma no solo es divertido, sino bastante efectivo. Al relacionar palabras con imágenes, con movimientos, con situaciones o con otras palabras , podrás recordarlas con menor dificultad.

Familiarízate con el contexto, no tanto con las palabras sueltas

Algunas palabras tienen un significado cuando están solas, pero otro muy distinto cuando se agrupan con otras palabras. Un buen ejemplo son los phrasal verbs, que se forman uniendo un verbo a una preposición. El verbo take tiene un significado de manera individual, pero cuando a este se le suman distintas preposiciones, su sentido cambia por completo.

Esto obliga a manejar el inglés en todo momento, no dejar que se estanque, practicar constantemente para ir recordando lo aprendido e insuflar más conocimientos. Finalmente, no importa que te equivoques, pues eso ayuda a que continúes aprendiendo. No es tanto saber qué significan las palabras, sino interiorizar cómo se agrupan y en qué contexto se usan. En definitiva, abordar el aprendizaje de un modo integral.