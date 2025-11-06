Mercado de vivienda vertical en Mazatlán podría colapsar, advierte Manuel Clouthier

El empresario sinaloense Manuel Clouthier Carrillo advirtió que el mercado de vivienda vertical en Mazatlán está en riesgo de colapsar, debido al aumento de construcciones y la caída en las ventas.

Durante su exposición titulada “Visión crítica de México, la economía y el mundo” como parte del tercer Foro de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa, explicó que el número de proyectos en Mazatlán creció de 89 a 142 entre 2022 y 2025, pero las ventas bajaron de manera considerable, lo que ha provocado un exceso de edificios con poca salida comercial.

Señaló que en promedio se vende una unidad por proyecto al mes, una cifra que calificó como insostenible para cualquier negocio inmobiliario.

“Entonces eso no es sostenible. ¿Qué negocios se sostiene vendiendo uno en promedio?”.

De acuerdo con los estudios que presentó, el inventario de vivienda vertical equivale a 32 meses de venta, pero en el segmento de departamentos con precios mayores a 3 millones de pesos, el inventario sube a 47 meses, cuando lo recomendable es no rebasar los 24.

Clouthier Carrillo advirtió que este nivel de sobreoferta ya coloca a Mazatlán en una burbuja inmobiliaria, pues hay más departamentos disponibles que compradores reales.

“Indica que ya está en burbuja y que va a colapsar... Por eso desde hace rato estábamos insistiendo: comprenle a gente seria, asesorense con gente seria, conozcan”.

Explicó que esta situación se agrava por la disminución del turismo nacional, especialmente el que viaja por carretera, que históricamente ha sido el principal consumidor de servicios en el puerto.

Dijo que por primera vez Mazatlán recibe más visitantes por avión que por carretera, no porque aumenten los vuelos, sino porque cada vez menos turistas se animan a conducir debido a la inseguridad.

“Ya tenemos más turistas de la Ciudad de México que de Durango. Ya tenemos más turistas de Chihuahua que de Sinaloa. ¿Por qué? Porque el que se cayó es el turismo carretero”, mencionó.

“Tenemos pérdida de turistas nacionales de 300 mil turistas, lo que decíamos, especialmente en el carretero, se desplomó. Cayó de 850 a 555 mil en el primer cuatrimestre de este año. Mientras los extranjeros más o menos se mantienen en el orden de los 95 mil”.

Clouthier lamentó que este tema se evite en público, pero sostuvo que la inseguridad está restando valor al destino y afectando las ventas en el sector inmobiliario.

“La seguridad genera valor, pero la inseguridad, quita. Culiacán, como destino, ya sea de inversión o de lo que sea, ya vale muchísimo menos y Mazatán todavía tiene remedio, pero ya está resistiendo y nadie está gritando y Mazatlán de eso vive”.



Planeación a largo plazo

Clouthier Carrillo aseguró que el sector inmobiliario en Sinaloa debe anticipar escenarios de largo plazo ante la incertidumbre económica y social.

“Anticipar los ciclos económicos, siempre dan señales desde antes. Siempre hay señales, nada más que casi nunca las queremos ver”.

“A finales del año pasado, empezó a cambiar el ciclo económico en el ámbito nacional. Entonces, les digo a ustedes, si 25 y 26 están proyectados, nivel nacional, como difíciles, de estancamiento, ¿Te gusta que Sinaloa, al menos un año más que el ámbito nacional siga complicado? Entonces, el periodo de planeación es de tres años cuando menos y dejen de estar pensando que hay que planear para tres meses”.

Destacó que las crisis no son nuevas, pero hoy están acompañadas de un entorno social complejo que eleva los riesgos para los inversionistas.

El empresario agregó que el papel del desarrollador inmobiliario no debe limitarse únicamente a construir, sino a generar valor social.

Clouthier también criticó la visión de los gobiernos y cómo esto impacta los proyectos.

“Curiosamente, parte de la problemática que estamos viviendo en el País es que nuestros gobernantes están viviendo en la negación y nosotros, a veces, le entramos al jueguito. No queremos ver lo que es evidente”.