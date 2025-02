$!Metaverso: ¿Futuro o proyecto sin acabar?

Han pasado más de 3 años desde el gurú de la tecnología Mark Zuckerberg anunciase que su compañía, Facebook, iba a llamarse Meta y que el Metaverso pasaría a ser uno sus proyectos estrella. No se trata de un anuncio cualquiera, pues hablamos de una de las empresas más importantes del planeta. Por su parte, este Metaverso tenía todos los componentes para convertirse en un entorno que marcaría el futuro.

Ya, anteriormente, la sociedad soñaba con un mundo paralelo, virtual, en que se abrían enormes posibilidades para los usuarios. Un lugar nuevo, construido a través de herramientas digitales y con muchas menos limitaciones que la realidad física. ¿A quién no iba a ilusionar esta noticia? Por supuesto, se creó una enorme expectación y muchos han estado atentos a las posibles noticas sobre esta idea, buscando la potencial fecha de lanzamiento.

Las novedades han sido bien escasas. Y nadie conoce una fecha, ni siquiera aproximada, para que podamos acceder a él. Lo más lógico es que cada pocos meses apareciera algún tipo de avance, ejemplos de su desarrollo. Pero no ha ocurrido. ¿Significa eso que se ha desistido de este proyecto? Bien, parece que no es así. Se calcula que la inversión de Meta realizada en el Metaverso rondaría los 100.000 millones de dólares, incluyendo las que se llevaron a cabo el pasado año, por lo que no da la impresión de que esta idea se esté congelando.

De hecho, se espera que en 2025 continúe la inyección de dinero en el área de Meta que se encarga de construir el Metaverso. ¿Puede permitírselo? Pues parece que sí; después de todo, la compañía consigue grandes ingresos con Facebook, Instagram o WhatsApp, ente otros de sus productos. Además, Zuckerberg quiere diseñar los cimientos del futuro tecnológico, para poder continuar dominando este ecosistema en los próximos años. Y, para ello, hay que anticiparse a lo que vendrá.

Lo que ocurre, en apariencia, es que la construcción del Metaverso podría llevar más tiempo del esperado y que, tal vez, hagan falta algunos pasos previos para allanar el camino. Un buen ejemplo de ello es el proyecto que se ha marcado a medio plazo la compañía: el de comercializar las Smart Glasses, que el propio Zuckerberg espera que sean el dispositivo que sustituirá al celular en pocos años.