México fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco

MÉXICO._ La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen mexicano.

La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno, tras la terminación, en julio de 2025, del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en Estados Unidos.

El precio mínimo (en dólares por kilo) será:

- Tomate Cherry: $1.70

- Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70

- Tomate Roma (saladette): $0.88

- Tomate grape (uva): $1.70

- Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70

Entre los puntos clave del Acuerdo se encuentran que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector; además, los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

Este Acuerdo entró en vigor a partir de su publicación en el DOF el día 8 de agosto de 2025.

Con esta acción, el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de Economía y Agricultura, refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país.

Este Acuerdo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de productoras y productores de jitomate, que participan en el mercado de exportación a los Estados Unidos.

Los secretarios federales Marcelo Ebrard y Julio Berdegué agradecen el trabajo colaborativo entre las y los productores y exportadores de tomate mexicano, que estuvieron presentes en todas las mesas de trabajo que se llevaron a cabo hasta concretar este Acuerdo.