México recibió 63.7 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, 13.7% más que en 2024: Sectur

MÉXICO._ Entre enero y agosto de 2025, llegaron a México 63.7 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 13.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, informó la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“El incremento en la llegada de visitantes internacionales consolida a México como uno de los destinos más atractivos a nivel mundial, gracias a la diversidad cultural, natural y gastronómica del País. Todo indica que cerraremos el año con cifras históricas para el turismo mexicano”, aseguró.

De acuerdo a un comunicado, la titular de la Secretaría de Turismo destacó que, en este periodo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendió a 23 mil 934.1 millones de dólares, lo que significa un incremento de 6.5 por ciento respecto a 2024.

Precisó que en los primeros ochos meses del año, han ingresado a México 31.5 millones de turistas internacionales; es decir, 7.5 por ciento más que en 2024.

Rodríguez Zamora subrayó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el gasto medio, en el periodo de enero a agosto de 2025, de los turistas de internación vía aérea fue de mil 252.5 dólares, lo que representa un incremento de 6.3 por ciento respecto al año anterior y marca una diferencia superior de 22.3 por ciento por encima de 2019.

Celebró que, durante el octavo mes de 2025, es decir en agosto, se registró un aumento de 14.7 por ciento en la llegada de visitantes en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando un total de 7.9 millones de personas.

“Estas cifras confirman que el turismo está contribuyendo de manera decisiva a la Prosperidad Compartida, impulsando el desarrollo económico en las comunidades y generando bienestar para más mexicanas y mexicanos, tal como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, manifestó.

Por otra parte, la titular de Turismo dio a conocer que, entre enero y agosto de este año, arribaron a los diferentes puertos del País 7.3 millones de excursionistas en crucero, lo que significó un aumento de 8.2 por ciento comparado con 2024 y de 22.3 por ciento frente a 2019.

En este sentido, agregó que el ingreso de divisas por excursionistas en cruceros alcanzó 610.7 millones de dólares, 9.6 y 50.3 por ciento más comparado con 2024 y 2019, respectivamente.

“Seguiremos trabajando en políticas públicas que fomenten un turismo incluyente, sustentable y sostenible, que genere bienestar tanto para quienes nos visitan como para las comunidades anfitrionas”, concluyó.