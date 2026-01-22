México se alista en la Fitur 2026 para proyectarse al mundo rumbo al Mundial de la FIFA

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026, en España, la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó una agenda estratégica para posicionar a México a nivel internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Nos estamos preparando para dar un salto cualitativo de cara al Mundial, y lo estamos haciendo con inversión, coordinación y visión internacional”, señaló la funcionaria durante la Fitur.

Y es que, agregó, el evento mundialista representa una vitrina cultural y plataforma para México.

Rodríguez Zamora encabezó una agenda estratégica para fortalecer la conectividad, la inversión y la proyección internacional de México como una de las tres sedes del Mundial 2026.

En un contexto marcado por la próxima Copa Mundial 2026 y el creciente interés del mercado europeo por México, las actividades de la jornada estuvieron orientadas a fortalecer la conectividad, la inversión, la imagen del País y la presencia gastronómica y cultural de México en el exterior.

“México está viviendo un gran momento turístico. Las cifras de llegada internacional, la recuperación de la conectividad y el interés del mercado europeo confirman que nuestro País está de moda. Nos estamos preparando para dar un salto cualitativo de cara al Mundial, y lo estamos haciendo con inversión, coordinación y visión internacional”, subrayó.

Durante el segundo día de actividades de la Feria Internacional de Turismo y acompañada por el embajador de México en España, el mazatleco Quirino Ordaz Coppel, la titular de Turismo sostuvo reuniones claves con TUI Group e Inverotel para impulsar la competitividad turística, la inversión hotelera y el desarrollo de nuevos productos y circuitos turísticos.

Con estas alianzas, México reforzó su promoción cultural y urbana con activaciones gastronómicas y la proyección de destinos como Cancún y la Ciudad de México como puertas de entrada y sedes clave del Mundial 2026.

En este encuentro participaron la presidenta de Inverotel, Encarna Piñero; el vicepresidente, Toni Chaves; y el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza.

La conversación se centró en temas como infraestructura federal, procesos migratorios, operación aeroportuaria, transporte terrestre, seguridad en destinos turísticos y fenómenos naturales como el sargazo en el Caribe mexicano.