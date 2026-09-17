$!México será País Invitado de Honor en la feria turística IFTM Top Resa 2027

MÉXICO._ En el marco de la celebración de los 200 años de relación bilateral entre México y Francia, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, y el encargado de negocios de la Embajada de México en Francia, Miguel Eduardo Rea Falcon, anunciaron en París, Francia, que México será País Invitado de Honor de IFTM Top Resa 2027. Como parte de la presencia de México en la edición 2026 de esta feria turística, una de las principales de Europa, destacaron que la designación representa una oportunidad para ampliar la presencia de México a nivel internacional, así como para acercar a profesionales de la industria una oferta turística que refleja la riqueza de sus destinos, culturas, tradiciones y gastronomía. La subsecretaria Nathalie Desplas señaló que esta distinción permitirá que México tenga una presencia de mayor alcance durante la edición 2027, con la participación de representantes de destinos, turoperadores y empresas del sector, además de una agenda de actividades culturales y gastronómicas que llevará distintas expresiones de la identidad mexicana a otros espacios de la capital francesa. “Para México, esta invitación y esta decisión representan mucho más que participar en una feria. Representan una oportunidad para acercarnos más, compartir y fortalecer los lazos de una relación de historia profunda con Francia, especialmente en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países”, expuso.

Agregó que la participación de México como País Invitado de Honor permitirá mostrar la diversidad de sus 32 entidades, sus culturas, gastronomías y destinos, así como las tradiciones y comunidades que hacen posible cada experiencia turística. “Queremos que Francia conozca no solamente nuestros destinos, sino también a las personas que hacen posible cada experiencia, sobre todo a las comunidades, los pueblos indígenas y las tradiciones que hacen de México un destino único. A nuestros amigos franceses les decimos: México los recibe con los brazos abiertos. Los invitamos a recorrer nuestro país, a saborearlo, a descubrirlo y, sobre todo, a vivirlo”, expresó. Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de México en Francia, Miguel Eduardo Rea Falcón, destacó que la designación de México como País Invitado de Honor de IFTM Top Resa 2027 representa una oportunidad para invitar a más viajeros a descubrir al país no solo como un destino, sino como una experiencia transformadora. “Para la embajada de México, es un verdadero honor estar aquí, rodeados de gente con tanta pasión por descubrir el mundo. En 2025, cerca de 50 millones de turistas visitaron nuestro país. Entre ellos, 250 mil viajeros franceses cruzaron el Atlántico para dejarse abrazar por México. El próximo año, México, como país invitado de honor, traerá a Francia una muestra de la cultura y del esplendor de nuestra civilización”, expresó. Rea Falcón añadió que México espera a los viajeros con sus playas, desiertos, ciudades coloniales y Pueblos Mágicos, además de una gastronomía reconocida y la hospitalidad que caracteriza a su gente. “El verdadero tesoro de México no puede describirse: se siente. Los mexicanos no solo recibimos a quienes nos visitan; los integramos a nuestra familia, los recibimos con afecto y los hacemos sentir como en casa”, afirmó.

El anuncio se dio en el marco de la participación de México en IFTM Top Resa 2026, que concluyó este 17 de septiembre y en la que nuestro país contó con un pabellón de 280 metros cuadrados, con la presencia de representantes de destinos como Baja California Sur-Los Cabos, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Playa del Carmen y Tren Maya, así como empresas de hotelería, operación turística, transporte, renta de autos y otros servicios especializados. Durante los tres días de actividades, la delegación mexicana sostuvo reuniones con autoridades turísticas, aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes y empresas del sector, con el objetivo de generar oportunidades de negocio, impulsar la conectividad y ampliar la promoción de los destinos mexicanos en el mercado europeo. Como parte de la conmemoración del bicentenario de la relación bilateral, el 16 de septiembre se llevó a cabo el encuentro “México está de moda en Francia”, en la Sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre Eiffel. El encuentro reunió a 150 personas, entre turoperadores, agentes de viajes, representantes de medios de comunicación e invitados especiales. Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo presentaron su oferta turística durante una jornada que incluyó una exposición del Destino México, expresiones artísticas y un espacio de vinculación entre integrantes del sector.