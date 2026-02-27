$!México tiene en 2025 el año más bajo en pobreza laboral en dos décadas: Sheinbaum

MAZATLÁN._ La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país registró durante 2025 el nivel más bajo en pobreza laboral en 20 años, con 33.9 por ciento, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica. Y la pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa: 2025 es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo”, señaló en la conferencia matutina que se realizó en la Tercera Región Militar en Mazatlán.

A través de sus redes sociales, puntualizó que la reducción de la pobreza laboral en el País muestra que el modelo de economía moral mejora la vida de las trabajadoras y trabajadores de México.