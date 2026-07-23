México y EU pactan cuarta ronda de revisión del T-MEC para septiembre

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía acordaron celebrar una cuarta ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en Washington, D.C., durante septiembre próximo, según una declaración conjunta de Jamieson Greer, titular de la USTR, y Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE.

Ambos funcionarios instruyeron a sus equipos a reunirse en esa fecha, tras destacar la colaboración sostenida entre las dos dependencias durante la tercera ronda, desarrollada en la Ciudad de México.

El acuerdo se alcanzó el mismo día en que Greer se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar el estado de las conversaciones, las cuales abarcaron temas de seguridad económica, laborales, agrícolas, servicios de pago electrónico, acero, aluminio y sus derivados, así como el sector automotriz.

El titular de la USTR y la Mandataria nacional coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de impulsar la manufactura norteamericana, fortalecer las cadenas de suministro regionales y atender el aprovechamiento indebido del tratado por parte de terceros países.

Greer agradeció a Sheinbaum Pardo su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre ambos países.

La nueva ronda quedó pactada en un contexto marcado por la aplicación de un arancel de 10 por ciento ordenado por Estados Unidos al amparo de la Sección 301, que entrará en vigor el 24 de julio de 2026. La SE aseguró que México mantiene una posición ventajosa frente al resto del mundo pese a la medida.

A través de un video, Ebrard Casaubón explicó que el gravamen no modifica la carga arancelaria efectiva, ya que sustituye a los aplicados desde el inicio de la Administración encabezada por Donald Trump, y que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC conservan la tasa cero.

“Quedan excluidas todas las exportaciones de México; más del 80 por ciento que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio en eso”, afirmó el funcionario federal, quien agregó que “respecto a lo que nos aplican, pues es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento”.

El titular de la SE precisó que la publicación de la medida respondió al vencimiento del plazo administrativo del Gobierno estadounidense y que la dependencia había sido informada previamente por la USTR.

“En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy”, señaló.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, coincidió en que la aplicación del arancel ya se preveía y expresó que el sector privado busca trabajar con las autoridades estadounidenses debido a que las condiciones que sustentan la medida no corresponden al caso mexicano.

Además, reiteró que México conserva la ventaja de mantener vigente el T-MEC por 19 años más.