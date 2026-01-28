Mexinol iniciará obra de construcción en marzo y GPO producirá en 2027 como parte del desarrollo industrial en Topolobampo

LOS MOCHIS._ El norte de Sinaloa se consolida como el nuevo polo de desarrollo industrial del estado así lo anunció el Secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez, quien confirmó que el puerto de Topolobampo entrará en una fase decisiva durante este año, con el inicio de la construcción de la planta de Mexinol programada para este mes de marzo y la entrada en operación de la planta de fertilizantes de GPO prevista para mediados de 2027.

Durante su gira de trabajo por el norte del Estado, detalló el cronograma de los megaproyectos que, bajo la instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya, buscan transformar la dinámica económica de la región mediante inversiones productivas de gran magnitud.

Castro Melendrez informó que el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente avanza a paso firme, impulsado por la reciente llegada de reactores al puerto el pasado sábado.

”La idea es concluir prácticamente la construcción de la planta a más tardar en el mes de marzo del año entrante (2027). Estarán ensayando tres meses y por allá de mayo, junio o julio del año que entra, echar a andar propiamente la producción de la planta”, explicó.

Paralelamente, anunció que Mexinol iniciará la construcción de su planta el próximo mes de marzo de este 2026, una obra que contará con la participación de socios locales, destacando la vinculación de la familia Murrieta en el proyecto.

Castro Meléndrez reveló cifras millonarias de algunos otros proyectos que aterrizarán en el puerto, destacando una inversión de mil 117 millones de dólares por parte de la empresa española DH2 Energy, destinada a la producción de hidrógeno verde.

Asimismo, se refirió al proyecto Conecta, que contempla la construcción de un parque industrial con una inyección de capital de 400 millones de dólares.

”El puerto de Topolobampo, sin duda, se están generando condiciones logísticas para que sea un puerto donde puedan arribar diversas mercancías”, señaló.

Uno de los puntos abordados fue la integración de la cadena de valor sinaloense.

Aseguró que el reto es que la proveeduría sea local para reactivar el empleo de manera directa, en la cual informó que actualmente cinco constructoras locales ya se encuentran trabajando al interior de la planta de GPO.

”Estaremos realizando diversos encuentros de empresarios locales con las empresas de Inversión Extranjera Directa justamente para ir viendo temas de proveeduría”, puntualizó.

Cuestionado sobre la seguridad de estas plantas energéticas, Castro Melendrez fue tajante al afirmar que existe una reglamentación internacional estricta que rige la instalación de estos complejos, garantizando que operarán bajo los más altos estándares de protección para la población y el medio ambiente.