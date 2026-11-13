Microsoft atribuye a una actualización de capacidad de red la caída global de Outlook, Teams y Copilot

“Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con IA / agentes. El incidente se originó por un problema durante una actualización previa de la capacidad de la red que se manifestó tras un cambio reciente en la red”, publicó la empresa en su cuenta oficial de la red social X.

La compañía descartó que el incidente tuviera relación con ciberseguridad o con sistemas de inteligencia artificial y aseguró que ya resolvió el problema de fondo.

Microsoft Corporation informó este viernes que la interrupción global de sus servicios en la nube, que comenzó el 12 de noviembre, se originó por un problema técnico introducido durante una actualización previa de la capacidad de su red, el cual se manifestó tras un cambio reciente en su configuración.

En el mismo mensaje, la firma con sede en Redmond, Washington, señaló que continuaba el restablecimiento del servicio para los clientes y las regiones restantes, y que el restablecimiento se realizó de forma gradual para validar la estabilidad en cada etapa, un procedimiento que, según reconoció, llevó más tiempo del previsto. La compañía también ofreció una disculpa por las interrupciones causadas a clientes y socios.

La falla afectó a Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot y Microsoft Defender XDR, de acuerdo con los avisos de servicio publicados por la propia empresa, que registró la incidencia bajo los identificadores EX1550543 y MO1550821 en su centro de administración.

Los primeros reportes de fallas en los buzones de correo de Exchange Online se presentaron a las 16:17 UTC del 12 de noviembre, y poco más de dos horas después, a las 18:26 UTC del mismo día, la empresa abrió un incidente más amplio que abarcó al resto de las aplicaciones. Los usuarios reportaron también problemas en OneDrive, Azure y la tienda en línea Microsoft Store.

Durante las primeras horas del incidente, la compañía ofreció explicaciones parciales que fue ajustando conforme avanzó el diagnóstico. En un primer momento indicó que varios servidores quedaron indisponibles de forma inesperada y no superaron las verificaciones de estado, y más tarde señaló que un proceso central de esos equipos se saturó, lo que provocó una pérdida de capacidad.

Durante la madrugada del 13 de noviembre, la empresa comenzó a revertir un cambio de configuración de red que coincidía con el inicio de la afectación, y a las 03:07, hora del Reino Unido, confirmó que esa medida no estaba dando el resultado esperado, por lo que buscó alternativas para incrementar la capacidad.

El restablecimiento se extendió por más de 24 horas. A las 10:01 UTC del 13 de noviembre de 2026, la empresa todavía clasificaba el incidente como degradación del servicio y reportaba que la capacidad no había regresado a sus niveles habituales; para las 17:50 UTC de ese mismo día informó una recuperación amplia.

La compañía no fijó una hora definitiva para el restablecimiento total y anunció que publicará un informe completo del incidente una vez que concluya su revisión interna, documento en el que suele detallarse la causa raíz formal.