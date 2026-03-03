Minera canadiense reanudará las obras en Concordia: Feliciano Castro

La empresa minera Vizsla Silver no se va y pronto reanudará obras en Concordia, confirmó el Secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

Pidieron seguridad en la zona para reanudar los trabajos, tras la desaparición de 10 de sus trabajadores y cinco fueron encontrados en fosas.

A más del mes de la desaparición de 10 trabajadores de la compañía minera Vizsla Silber, el Secretario de Economía dijo que pese a estos hechos lamentables, la empresa canadiense reactivará pronto sus actividades.

“La empresa tiene un gran proyecto, por cierto, es un proyecto grande que puede colocar a Sinaloa en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar de producción de plata a nivel nacional. Y ellos dijeron que pararon de manera temporal, pero se mantienen”.

Sostuvo que la situación no es nada favorable para las familias de los afectados y para la propia industria.

“Vivimos una situación dolorosa, sin duda alguna, muy lamentable. Nuestro abrazo solidario para las familias, para la propia empresa, pero ellos mismos lo han dicho que van a hacer en el proyecto. Pero ya sería la propia empresa la que pueda contestar cuándo reiniciarán los trabajos. Yo lo que les puedo decir es que será muy pronto”, agregó.

El funcionario estatal citó el comunicado que emitió la compañía de inversión minera, donde anunciaron que se mantienen en la entidad.

“Recientemente ellos mismos emitieron un comunicado donde decían que ellos se mantienen. Tienen previsto un gran proyecto aquí en la zona de Concordia y ahí está”.

Sobre la petición que hicieron de resguardo para mantener la seguridad, solo dijo que es un tema que le corresponde a las instancias de seguridad responsables.

Destacó que hay 35 proyectos mineros en todo Sinaloa, uno de ellos es el de Vizsla Silver donde desaparecieron los 10 trabajadores, que están haciendo exploraciones entre Pánuco y Copala encontrando vetas de plata.

El Secretario fue entrevistado previo a participar en el Conversatorio denominado “Oportunidades y Retos de la Economía en Sinaloa”, dirigido a estudiantes universitarios de esta mañana en el Auditorio Gustavo Lozano de la Facultad de Ciencias Sociales y moderado por el director Giova Camacho Castro.