Mitsubishi comprará la mitad de producción de Pacífico Mexinol, cuando empiece funciones en Ahome

La compañía Mitsubishi Gas Chemical Company firmó un acuerdo con Transition Industries LLC para comprar el 50 por ciento de la producción de la nueva planta de metanol Pacífico Mexinol, que se construirá en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome.

De acuerdo con el convenio, la empresa japonesa adquirirá alrededor de un millón de toneladas métricas de metanol por año durante una década, con posibilidad de extender el contrato.

La planta proyecta una capacidad total de 2.1 millones de toneladas anuales y una inversión superior a 3 mil 300 millones de dólares, lo que la convierte en la instalación de metanol de bajas emisiones más grande del mundo.

El convenio fue signado en Japón, en un evento en el que participó el Secretario de Economía de Sinaloa Feliciano Castro Meléndrez.