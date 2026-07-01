$!Mixfest 2026: Grupo Marval elevará la coctelería en Mazatlán con su tercer gran festival del año

MAZATLÁN._ Con una apuesta por la innovación, el aprendizaje y las experiencias de alta gama, Grupo Marval presentó oficialmente el Mixfest, el festival de mixología y destilados más grande del puerto, que se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Este evento representa el tercer festival de una ambiciosa agenda de encuentros programados para el 2026, tras el éxito obtenido con el Beer Live Fest y el Wine Sea Fest. Bajo el concepto de “Colores y Sabores”, el Mixfest busca diversificar la oferta turística y gastronómica local, ofreciendo una experiencia nocturna con aire acondicionado y amplias facilidades de estacionamiento.

Soraya Lora, gerente de eventos y relaciones públicas de Grupo Marval, destacó que a diferencia de eventos anteriores realizados en playa, este festival tendrá un concepto premium que incluirá activaciones y espectáculos de iluminación similares a los de un centro nocturno de alto nivel, con la presencia de marcas internacionales como Don Pérignon y Jagger. El Mixfest no solo se limitará al consumo, sino que contará con un fuerte componente educativo. ”Tenemos un taller de mixología en el que la gente quiere aprender a hacer su propia mezcla para poder prepararla en casa”, explicó Lora. Además, el evento contará con 30 barras de mixología atendidas por profesionales locales de reconocidos restaurantes como Casa 46, Rinos, Mané y Malacopa.

La oferta gastronómica estará cubierta por 10 restaurantes participantes con opciones que van desde mariscos hasta pizza y sushi. En la parte musical, el ambiente será variado, iniciando con propuestas tranquilas como José Narváez, pasando por música retro con DJ Lorenzo y cerrando con un grupo de género regional. Durante la rueda de prensa, autoridades estatales y municipales respaldaron la iniciativa. Michelle Aguilar Ramos, Subsecretaria de Promoción Turística, señaló que este tipo de eventos posicionan a Mazatlán como un destino vibrante y moderno. Por su parte, Rosa Cecilia Guerrero, presidenta de CANIRAC, enfatizó la importancia de la derrama económica que genera la cadena de proveeduría más allá de los destilados.