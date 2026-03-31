Moisés Chaves, el hombre que apuesta por empresas que otros abandonan

¿Alguna vez has pensado en invertir dinero en una empresa que ha sufrido varias quiebras? De entrada, si pensamos en hacer esto, puede que la respuesta sea no, que no veamos futuro alguno en firmas “fracasadas” cuando existe la posibilidad que nos hagamos con nuestro negocio desde cero. Si bien este planteamiento resulta de lo más razonable, también damos con emprendedores que creen todo lo contrario, esos que encuentran una oportunidad donde todos ven rechazo. Moisés Chaves, como persona que ha sabido crear un imperio de las situaciones poco favorables en la que se han visto determinadas marcas, se ha convertido en una cara visible para todos los que quieren aprender de esta modalidad, para los que consideran que estamos ante un “guru” que ha sabido jugar muy bien sus cartas. Hoy, con una dilatada carrera en México, el de Costa Rica puede presumir de estar a la cabeza de cantidad de espacios.

¿Por qué Moisés Chaves apuesta por las empresas en quiebra?

Sacando a flote nombres tan importantes como Marzam, Jüsto o Bankaool, Moisés Chaves ha sabido hacer cartera de aquello que nadie quería, de lo que no gustaba al resto de empresarios. Esto, que lo ha posicionado dentro de una situación de privilegio, le ha dado soltura para enseñar a otros la clave del éxito, para hacer ver cómo de verdad hay opciones que no debemos dejar escapar. Con una filosofía empresarial envidiable, nos encontramos ante alguien que ha utilizado su visión estratégica de los negocios para monetizar un día a día, para lograr esos objetivos que muchas otras personas ni se plantean. Logrando una cartera de clientes envidiable, con el paso de los años hemos visto que de verdad funciona lo que hace, que hay razones suficientes para tenerlo presente en nuestra memoria pero, ¿qué es lo que hace? A continuación, te dejamos con los motivos por los que ve oportunidad en empresas dentro de la quiebra: Incremento del valor Aunque son muchas las personas que ven pérdidas en este tipo de acciones, lo que diferencia a Chaves del resto de emprendedores es conocer dónde está la clave del éxito, la oportunidad que todos veníamos a buscar. Sabiendo que cuando la estrategia se hace bien se puede lograr un valor de activos de alto interés, se puede decir que estamos ante alguien que sí que está al tanto de lo que ocurre, un hombre de negocios que sabe lo que hace. ¿No te parece? Reconducir la empresa Jüsto es un buen ejemplo de cómo se puede reconducir una empresa. Viendo las posibilidades que tenía esta cadena de supermercados, se elaboró una estrategia que de verdad funcionara, que pudiera darnos exactamente lo que buscábamos de ella. Hoy, con una visión mucho más amplia, cuenta con la plantilla de empleados de siempre pero sabiendo desde el primer momento que, para que en un futuro funcione, las cosas se harán de otra manera. Ahorro de dinero Puede que no lo hayamos pensado en una primera instancia pero, hacernos con un negocio que está en quiebra puede ofrecernos un ahorro de dinero interesante. Si bien seguramente tengamos que pedir un crédito al banco mexicano para poder hacer frente al pago, lo cierto es que contando con precios “de saldo” se nos ofrece una oportunidad de oro, algo que no deberíamos dejar escapar. ¿No te parece?

¿Cuáles son las posibilidades de un negocio que ya está en marcha?