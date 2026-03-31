Moisés Chaves, el hombre que apuesta por empresas que otros abandonan

¿Alguna vez has pensado en invertir dinero en una empresa que ha sufrido varias quiebras? De entrada, si pensamos en hacer esto, puede que la respuesta sea no, que no veamos futuro alguno en firmas “fracasadas” cuando existe la posibilidad que nos hagamos con nuestro negocio desde cero. Si bien este planteamiento resulta de lo más razonable, también damos con emprendedores que creen todo lo contrario, esos que encuentran una oportunidad donde todos ven rechazo.
Moisés Chaves, como persona que ha sabido crear un imperio de las situaciones poco favorables en la que se han visto determinadas marcas, se ha convertido en una cara visible para todos los que quieren aprender de esta modalidad, para los que consideran que estamos ante un “guru” que ha sabido jugar muy bien sus cartas. Hoy, con una dilatada carrera en México, el de Costa Rica puede presumir de estar a la cabeza de cantidad de espacios.
Sacando a flote nombres tan importantes como Marzam, Jüsto o Bankaool, Moisés Chaves ha sabido hacer cartera de aquello que nadie quería, de lo que no gustaba al resto de empresarios. Esto, que lo ha posicionado dentro de una situación de privilegio, le ha dado soltura para enseñar a otros la clave del éxito, para hacer ver cómo de verdad hay opciones que no debemos dejar escapar.
Con una filosofía empresarial envidiable, nos encontramos ante alguien que ha utilizado su visión estratégica de los negocios para monetizar un día a día, para lograr esos objetivos que muchas otras personas ni se plantean. Logrando una cartera de clientes envidiable, con el paso de los años hemos visto que de verdad funciona lo que hace, que hay razones suficientes para tenerlo presente en nuestra memoria pero, ¿qué es lo que hace? A continuación, te dejamos con los motivos por los que ve oportunidad en empresas dentro de la quiebra:
Incremento del valor
Aunque son muchas las personas que ven pérdidas en este tipo de acciones, lo que diferencia a Chaves del resto de emprendedores es conocer dónde está la clave del éxito, la oportunidad que todos veníamos a buscar. Sabiendo que cuando la estrategia se hace bien se puede lograr un valor de activos de alto interés, se puede decir que estamos ante alguien que sí que está al tanto de lo que ocurre, un hombre de negocios que sabe lo que hace. ¿No te parece?
Reconducir la empresa
Jüsto es un buen ejemplo de cómo se puede reconducir una empresa. Viendo las posibilidades que tenía esta cadena de supermercados, se elaboró una estrategia que de verdad funcionara, que pudiera darnos exactamente lo que buscábamos de ella. Hoy, con una visión mucho más amplia, cuenta con la plantilla de empleados de siempre pero sabiendo desde el primer momento que, para que en un futuro funcione, las cosas se harán de otra manera.
Ahorro de dinero
Puede que no lo hayamos pensado en una primera instancia pero, hacernos con un negocio que está en quiebra puede ofrecernos un ahorro de dinero interesante. Si bien seguramente tengamos que pedir un crédito al banco mexicano para poder hacer frente al pago, lo cierto es que contando con precios “de saldo” se nos ofrece una oportunidad de oro, algo que no deberíamos dejar escapar. ¿No te parece?
Aunque siguen siendo muchas las personas que viven en desconfianza con esto, los negocios en marcha pueden ofrecernos tremendas garantías a la hora de hacer nuestras gestiones y es que, desde un ahorro de dinero sustancial gracias a que no vamos a tener que invertir en determinados aspectos hasta no complicarnos con la dirección que deben tomar sus contenidos, son detalles que debemos tener en cuenta.
La empresa, que ya contará con sus clientes y que dispondrá de una ubicación X -que habrá jugado en su favor o no- no tendrá que organizar su estructura desde el inicio al que siempre estamos acostumbrados. Con la garantía de que sacaremos mucho más en menos tiempo, también nos estamos quitando horas invertidas en los distintos trámites que haya que hacer, en eso que debemos tener en regla.
Moisés Chaves, al frente de Omni, se ha hecho bastante respetado en México y es que si analizamos la manera en la que han evolucionado sus acciones con el paso de los años, nos daremos cuenta de ante qué tipo de persona estamos, de la manera en la que sabe sacar negocios a flote sin demasiada problemática. Hoy, con bastante información gracias a las webs que hablan de él por Internet, podemos seguir esa trayectoria imparable de cerca, saber cada detalle de la misma. ¿Te vas a quedar sin conocer las hazañas de alguien que sabe hacer trampolín con los negocios?