Netflix llega a acuerdo para la compra de Warner Bros., que incluye HBO

HOLLYWOOD, California._ Este viernes Netflix anunció que ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery, Inc. para la compra de Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

La transacción, en efectivo y en acciones, está valorada en aproximadamente 82 mil 700 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con un comunicado, esta adquisición une dos empresas pioneras del entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel.

Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso catálogo de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescence y Extraction, ampliando la oferta de entretenimiento para el público mundial.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

“Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos— con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de Demonios K-Pop y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, asentó.

“Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”, continuó Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix.

Warner Bros. ha contribuido a definir el entretenimiento durante más de un siglo, destacó Netflix, y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales.

“Gracias a nuestro alcance global y a nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean, ofreciendo a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fans a nuestro servicio de streaming líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando mayor valor para los accionistas”, explicó en el comunicado.

“El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narración más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más les gusta ver”, declaró David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”.

La combinación ofrecerá más opciones, más oportunidades y más valor.