No eres tú. Se caen Facebook e Instagram en todo el mundo

No es ni tu celular ni tampoco tu red de internet. La mañana de este viernes se ha registrado una falla en Facebook e Instagram. En algunas regiones incluso Whatsapp.

La empresa no ha publicado las razones de las fallas, pero sí ha mantenido el servicio inestable, en donde no se pudieron actualizar los perfiles ni realizar publicaciones.

Incluso, en algunos casos, ha advertido de problemas para ingresar a algunas de las plataformas, aunque forma parte de las fallas de este viernes.

Los reportes no solo se han presentado en México, sino también en otras regiones del mundo, lo cual ha quedado planteado en diversas plataformas

Miles de usuarios de Instagram, Facebook y Messenger reportaron una interrupción generalizada del servicio, con quejas que inundaron el sitio especializado en monitoreo de fallas Downdetector y la red social X.

Downdetector registró un incremento abrupto en los reportes de Instagram, que pasaron de 25 quejas a varios miles en cuestión de minutos.

Los usuarios afectados señalaron que la plataforma les cerró la sesión de forma automática, les impidió cargar la aplicación o les bloqueó el acceso a sus cuentas.

La interrupción no se limitó a Instagram. Usuarios de Facebook y Messenger también reportaron en X que sus sesiones fueron cerradas sin previo aviso y que, al intentar volver a acceder, las plataformas arrojaron mensajes de error.

“¿A alguien más se le ha cerrado la sesión de Facebook Messenger y no puede volver a iniciar sesión? Error desconocido”, publicó un usuario en X, queja que fue replicada por decenas de otros afectados.

Otros usuarios describieron encontrarse con una “página en blanco” al intentar abrir Instagram, mientras que distintas publicaciones en X señalaron que la falla tenía alcance global.

“Facebook no funciona en todo el mundo”, afirmó una de ellas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Meta, empresa propietaria de las tres plataformas, no había emitido ningún comunicado oficial respecto a las causas o el alcance de la interrupción.