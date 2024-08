Los vendedores deben de dejar de exagerar y de generar expectativas que no pueden cumplir y superar, pues un camino que toman los emprendedores y los vendedores es exagerar las cosas que pueden cumplir, dijo el empresario creador de contenidos y conferencista Juan Pablo Gómez Orea.

”No es sostenible vender mintiendo, no es sostenible, es un meme, pero es la realidad”, expresó en conferencista mejor conocido como Pavo Gómez al disertar la conferencia “Vender sin sufrir”, como parte de la serie de conferencias que se impartieron en la celebración de los 10 años de la creación de Lizantos Desarrollos Inmobiliarios, en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada.

También dijo que se requiere tener un proceso de generación de confianza, pues no se vende desde la primera vez, las ventas son un proceso de atracción, una especie de enamoramiento, de conocimiento, se tienen que diseñar carnadas irresistibles.

”A mí me duele la cabeza ver cómo muchas empresas, incluso, grandes inmobiliarias tienen muy mal marketing y de por sí les va bien, entonces si cualquiera de ustedes se convierte en un gran vendedor en el mundo inmobiliario se va a forrar y va llegar a miles de personas, se los digo en serio, es el único negocio que yo me podría salir fuera del negocio de cursos online que tengo el día de hoy, entonces hay una gran oportunidad porque hay un gran mercado hambriento, millonario que ustedes pueden aprovechar”, continuó el fundador Go Launch.

Ante decenas de personas relacionadas con las ventas y el sector inmobiliario en general, así como invitados, dijo que a los clientes se les atrae primero conociendo su mente, los vendedores deben acampar dentro del cerebro del cliente, se debe entender a quien se le está hablando, saber quién es, qué problemas tiene, se tiene que entender a la persona.

”Y marketing es entender para atender, pero te tienes que meter a su cerebro”, reiteró el conferencista.

Manifestó que el 60 por ciento de las personas no sabe que existe una solución, que los vendedores pueden ayudarle, por lo que cuando se diseña el marketing se excluye a todo ese porcentaje, mientras que el 20 por ciento de las personas sí saben que tienen un problema, pero no están buscando, el 15 por ciento sí saben que tienen un problema, pero no están listos para comprar.

”El 4 por ciento del total ya están listos para comprar, el principal error que ustedes están cometiendo hoy es que su marketing lo están diseñando para éstos que no compran ni están listos para comprar, porque este pequeño porcentaje que está listo para comprar, que está comprando, que ya está buscando dónde invertir, que ya está buscando una casa, ya está buscando un producto, todos los competidores de que tienen están peleando por ese 4 por ciento y se trata de un pedacito muy chiquito del mercado cuando te podías haber tragado la sandía completa”, reiteró Pavo Gómez.

Si nada más se va por ese pequeño porcentaje y no la sandía completa no se va tener negocio millonario, van a estar vendiendo, pero sufriendo.

”Entonces tenemos que pensar en cómo llegamos a las personas que no están convencidas, que todavía no entienden que no les conviene guardar abajo del sillón sus ahorros y que pudiendo invertirlos tienen que pasar por un proceso de emprendimiento”, continuó.

Tres tipos de marketing

Entre otros puntos dijo que hay tres tipos de marketing, el primero es el de posicionamiento como el que está haciendo Lizantos que es promover un bien, el segundo es el de venta abierta donde se dice que se tiene un desarrollo y se invita a comprar.

Y por último está el marketing donde se atrae la atención de las personas y las acompañan para que entiendan ciertas cosas, se les puede hablar de la marca.

”Tienen que propiciar el anhelo, tienen que buscar momentos de entendimiento, cuando las personas no están listas para comprar se dan cuenta de que no les conviene tener mis ahorros en el colchón tal vez puedo comprar en este desarrollo y me da unas rentitas, pero eso lo tienen que entender las personas a través de un proceso”, reiteró el conferencista.