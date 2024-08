En Sinaloa no se tiene claro cómo se dará el proceso de cultivo de grano al no haber una programación en el agua que se destinará al sector y al no existir líneas de crédito que sustenten la producción, detalló Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas en el Estado de Sinaloa.

“No tenemos nada claro, en primer lugar, en estos momentos no hay agua, para este tipo de programación y existiendo agua no hay rentabilidad para ninguno de los cultivos de granos y hortaliza pues se maneja aparte, pero ninguno de los cultivos de granos existe rentabilidad”.

Señaló que al no haber rentabilidad en la siembra, las instituciones financieras no están dispuestas a prestar dinero sabiendo que posiblemente no genere retorno, por lo que una opción sería el apoyo económico del Gobierno, no obstante, ante las circunstancias es casi imposible.

“Solo que hubiera alguna señal del Gobierno que pusiera algún tipo de ingreso objetivo que se manejaba antes, y poder tener una referencia de cuando menos tener dinero pero, las circunstancias que estamos actualmente hay cero rentabilidad en cualquier cultivo que llevemos a cabo, entonces la situación está desesperante”

“Pues mientras no exista rentabilidad tampoco va a ver crédito, no hay ninguna institución que te vaya a prestar dinero sabiendo de antemano que no les vas a pagar”.

Vega Román indicó que esta situación mantiene a los productores bajo una situación desconcertante, pues en septiembre se abre la ventana fitosanitaria, que indica que ya hay condiciones para siembra, sin embargo, al no haber certeza en que la inversión tenga un retorno complica la decisión de sembrar.

“No saben realmente si seguir invirtiendo porque es mucho lo que se invierte en los preparativos sin tener claro si va haber un retorno a todo lo que se está invirtiendo”.

“Muy desconcertado porque tiene la necesidad de seguir trabajando de eso se vive, la gran mayoría de los agricultores de eso vivimos y pues sería muy fácil decir no vamos a sembrar, no hay que sembrar pero tenemos la necesidad de tener un ingreso de mantener a nuestras familias y para el día a día que ocupamos los agricultores”.

Recientemente, mencionó que la actividad agrícola en el Estado se hallaba paralizada debido a que los créditos financieros por parte del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura están detenidos, derivado de la baja rentabilidad que implica dicho sector.

Detalló que Fira, en años anteriores lanzaba sus agrocostos durante estas fechas, pero este año, por la circunstancias no fue así.

Explicó, además, que el próximo ciclo agrícola inicia entre septiembre, octubre y noviembre con producción de frijol, maíz, trigo o garbanzo; no obstante, previo a esos meses se debe preparar la tierra, pero no se ha realizado debido a la falta del circulante económico.