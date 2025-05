No queremos vehículos de México o Canadá, dice Trump

El Presidente Donald Trump aseguró el 29 de abril que el Gobierno de Estados Unidos no quería importar más los automóviles producidos en México o en Canadá, asegurando que ambos países se habían llevado una rama de negocios que siempre debió haberse quedado en el País.

”¡Yo les he dicho que de verdad no queremos sus autos! ¡De verdad, no los queremos! ¡Nosotros queremos fabricar nuestros propios autos! Eso incluye a [los automóviles de] Canadá, eso incluye a México, pues ambos se han llevado una parte enorme de nuestro negocio”, dijo durante un discurso en Detroit, Michigan, para festejar los primeros 100 días de su segundo mandato en la Casa Blanca.

”Canadá se ha llevado una parte enorme [de nuestro negocio] como el 10 o 12 por ciento, México se llevó el 32 por ciento de nuestra producción automotriz. No queremos que tengan eso. Nosotros lo queremos. ¿Por qué se lo estamos dando?”, cuestionó.

Señaló que decenas de compañías automotrices estaban listas para invertir en Michigan. También comentó que por primera vez se tenía a un Gobierno que ponía a Detroit primero por encima de Beijing, China, y que era el cambio más grande en el Gobierno de los pasados 100 años.

El mismo día, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que eximiría a los fabricantes de automóviles de parte de los aranceles del 25 por ciento, con el objetivo de darles tiempo a traer las cadenas de suministro de piezas de vuelta a casa.

El 30 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un avance el decreto firmado por Trump, indicando que representaba una ventaja comparativa para la producción automotriz en México, ya que, según ella, también reconocía el acuerdo comercial entre los países de Norteamérica.

Durante su conferencia de prensa matutina, apuntó que se estudiaban los posibles beneficios adicionales, pero que la medida de Trump era un progreso respecto a sus aranceles impuestos en marzo de 2025.

”Con el documento que se firma ayer se reconoce no solamente la parte construida en Estados Unidos, sino en todo, en los tres países, para su descuento, eso es muy importante, porque nuevamente hay un reconocimiento, pues del valor del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá”, subrayó.

”Hay otras partes que todavía se están analizando, ahí viene una parte en donde dice que se va a reembolsar a las automotrices, en el primer año una parte y en el segundo año otra, y son tres documentos que se publicaron ayer y se están analizando con todo cuidado para ver exactamente cuál es la parte que se descuenta también nacional, es un avance, de lo que teníamos el 12, no sé qué día se publicó lo de automotrices, en marzo, creo que el 12 fue el acero y aluminio”, comentó.

”Lo que se publicó en marzo, para automotrices, ya daba una ventaja competitiva para México, con lo que se publica ayer hay una ventaja competitiva adicional”, agregó, quien también que su Gobierno estaba en proceso de negociaciones con autoridades de Estados Unidos para esclarecer los alcances de los beneficios.

”Es todavía algo benéfico para nuestro país, todavía, obviamente, pues nosotros buscamos mayores beneficios y mayor claridad para poder conocer cuáles son las ventajas que se publican el día de ayer”, añadió.