No se ha logrado dar la vuelta a la página de la inseguridad en Mazatlán: empresarios

Luego de un año ocho meses de violencia en Sinaloa que ha complicado la actividad económica de Mazatlán, empresarios insisten que sin seguridad no llegará turismo ni inversiones.

En reunión privada que sostuvieron los integrantes de la Intercamaral con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, este tema se puso en la agenda legislativa como pendiente y por ende la reactivación económica, la regularización de tiempos compartidos y Airbnb como fuertes competidores para las empresas porque no pagan impuestos y cada día crecen más.

Verónica Judith Estrada, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mazatlán, habló de que todo el sector empresarial espera que la realidad mejore porque sigue siendo complicada en Mazatlán, que depende gran parte de la llegada de turismo y no está llegando.

“Hoy en día la situación sigue siendo complicada desde luego porque Mazatlán dependen principalmente de la parte Turística y el turismo no está llegando como quisiéramos”, lamentó.

La líder empresarial habló de que los flujos de visitantes solo son de tres días a la semana y las empresas deben sobrevivir a las facturaciones, pago de rentas y una nómina de siete días.

“Seguimos insistiendo en la parte de la seguridad porque si no hay seguridad no podemos garantizar la confianza del turismo, que vengan a visitarnos y que vengan las inversiones a Mazatlán. Ya se está trabajando pero no hemos podido darle la vuelta a la página, todavía”.

La baja de turismo, admitió se han visto disminuidos en el número de patrones ante el Seguro Social del empleo formal y de trabajadores.

“Por los mismos números que nos ha dado el seguro social hay una disminución de patrones del sector formal y por lo tanto hay una disminución de personal”, insistió.

Por supuesto que locales cerrados es el reflejo de la situación compleja actual.

“Es un reflejo de lo que está pasando en la ciudad, cuando empiezas a ver en zonas que normalmente son muy comerciales y muy difícil conseguir locales disponibles y empiezas a ver letreros de se renta o cortinas abajo es un indicador de que estamos pasando por una situación compleja”.

Ante los legisladores, expuso que fue un espacio para escuchar al sector empresarial, de propuestas de como mejorar la promoción para traer más turismo y has dos probables reformas sobre el impuesto al hospedaje y la otra sobre regularización a la plataforma digital Airbnb.

Por su parte, la dirigente de Canaco Servytur, Francis Cázares Olivares, habló de que el tema de la seguridad en carreteras continuará solicitando sea reforzada para el siguiente periodo vacacional y permanentemente.

Sobre todo cuando en mercados como Durango se realiza una campaña en contra para que no se viaje a Mazatlán por inseguro, respondió que hay otras opciones como el traslado aéreo.

“Están haciendo ese tipo de promoción, pero yo les decía, esto es algo que estamos padeciendo a nivel nacional, no es algo exclusivo de un estado y seguimos pidiéndole a nuestros tres gobiernos, tres niveles de gobierno, que nos apoyen con lo que les toca de proporcionarnos la seguridad no nada más en ciertos municipios, sino en todas las carreteras para que todos los mexicanos en esta en este periodo vacacional que viene puedan transitar libremente”.

Además de que Mazatlán cuenta con un vuelo directo que viene desde Torreón de jueves a domingo.

“Entonces, muy buen periodo para que se vengan y disfruten un fin de semana a todo dar”.

Al respecto, la Secretaria de Turismo Estatal Mireya Sosa Osuna, quien también participó en el encuentro de la Intercamaral con los legisladores, dijo que si fue tocado el tema como preocupación de los empresarios y que les informó que se está trabajando en ello.

Destacó de la unión de los tres niveles de gobierno para escuchar a todo el sector turístico para seguir impulsando la actividad en Mazatlán y el resto del estado.

De hecho, habló de volverse a reunir en dos a tres meses para darle seguimiento a los acuerdos que tiene que ver con las petición de fortalecer la seguridad y las reformas a la Ley Estatal de Turismo.

“Si, se tocó el tema de seguridad y pues el de que gracias a la coordinación interinstitucional es como se han tenido de manera exitosa los eventos desarrollados en Mazatlán”.