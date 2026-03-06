$!Nombran al mazatleco Sergio Rojas vicepresidente nacional de Proyectos Especiales de Canacintra

Como vicepresidente nacional de Proyectos Especiales, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, fue nombrado el mazatleco Sergio Rojas Velarde.

El ex dirigente de Canacintra Mazatlán recibió la encomienda por parte de la líder nacional del organismo, María de Lourdes Medina Ortega, en el marco de la pasada 85 Asamblea General Ordinaria donde se actualizó la mesa directiva de la cúpula industrial del País.

Desde este nuevo cargo, Rojas Velarde aseguró que impulsará proyectos estratégicos y oportunidades de gran impacto en el desarrollo industrial, empezando por Mazatlán y el resto de delegaciones del País.

“Aún lo estoy asimilando; fue una grata sorpresa recibir esta distinción. Me honra profundamente poder formar parte de la Mesa Directiva Nacional y me entusiasma la oportunidad de colaborar con nuestra cámara ahora desde el ámbito nacional”, dijo.