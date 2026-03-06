$!Nombran al mazatleco Sergio Rojas vicepresidente nacional de Proyectos Especiales de Canacintra

Como vicepresidente nacional de Proyectos Especiales, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, fue nombrado el mazatleco Sergio Rojas Velarde.
El ex dirigente de Canacintra Mazatlán recibió la encomienda por parte de la líder nacional del organismo, María de Lourdes Medina Ortega, en el marco de la pasada 85 Asamblea General Ordinaria donde se actualizó la mesa directiva de la cúpula industrial del País.
Desde este nuevo cargo, Rojas Velarde aseguró que impulsará proyectos estratégicos y oportunidades de gran impacto en el desarrollo industrial, empezando por Mazatlán y el resto de delegaciones del País.
“Aún lo estoy asimilando; fue una grata sorpresa recibir esta distinción. Me honra profundamente poder formar parte de la Mesa Directiva Nacional y me entusiasma la oportunidad de colaborar con nuestra cámara ahora desde el ámbito nacional”, dijo.
Rojas Velarde reiteró que aprovechará este cargo de alto nivel dentro de la Mesa Directiva Nacional de Canacintra para impulsar proyectos estratégicos.
“El propósito principal es impulsar proyectos estratégicos de impacto nacional para el sector industrial, integrando a empresas, gobierno, universidades y organismos internacionales”, destacó en su agradecimiento.
Rojas Velarde expresó que la próxima semana presentará su plan de trabajo a la presidenta nacional, con total responsabilidad por el compromiso asumido.
Además de que en los próximos días se pondrá en contacto con las diferentes regiones de Canacintra para identificar oportunidades, retos y proponer iniciativas estratégicas, empezando por Mazatlán.
“Desde luego empezaré por casa, por lo que toda su ayuda y apoyo será siempre bienvenida”, hizo el exhorto a los agremiados locales.
Reconoció a todas las delegaciones camarales del buen trabajo que realizan en favor del sector industrial.
La vicepresidencia nacional de Proyectos Especiales es responsable de impulsar iniciativas estratégicas que no pertenecen a un área permanente de la organización, sino que se crean para atender oportunidades, retos o proyectos específicos para el sector industrial.
Rojas Velarde representará a la cámara en proyectos institucionales, participación en foros, en comités o iniciativas públicas o privadas relacionadas con los proyectos que lidera, así como delinear propuestas industriales ante autoridades o instituciones y dentro de la estructura de Canacintra.
Dicha vicepresidencia forma parte de la Mesa Directiva Nacional, junto con otras vicepresidencias especializadas (innovación, financiamiento, comercio exterior, cadenas productivas, etcétera), cada una encargada de áreas estratégicas del sector industrial mexicano.
El vicepresidente nacional de Proyectos Especiales lleva además un rol estratégico y transversal para diseñar proyectos relevantes para la industria; coordina iniciativas especiales de alto impacto; conecta a empresas, gobierno y organismos para ejecutarlas y apoya directamente a la presidencia nacional en iniciativas prioritarias.
Rojas Velarde señaló que será el responsable de crear y dirigir proyectos innovadores o estratégicos que impulsen al sector industrial desde la cámara.