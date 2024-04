Dicho acuerdo, cabe aclarar, no contempla la querella que mantiene el CDE en contra de cinco de los ex ejecutivos de la salmonera involucrados en el fraude de subvenciones y daño ambiental, dado que dicho procedimiento seguirá su curso. Entre los involucrados se encuentran el exgerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, el ex gerente regional e hijo ilustre de Porvenir, Drago Covacic, el ex gerente de producción Arturo Schofield y los jefes de área Rigoberto Garrido y Isaac Ollivet-Besson.

El CDE, aún cuando podría impugnar el acuerdo con la salmonera, dijo a Mongabay Latam que prosperará en el compromiso de suspensión condicional.

Un informe desarrollado por Fundación Terram, elaborado sobre la base de información de la Tesorería General de la República, obtenida vía Ley de Transparencia, da cuenta de que lo demandado en la querella del Consejo de Defensa del Estado es marginal respecto de los montos recibidos por la empresa vía Ley Navarino entre los años 2001 y 2022, cifra que asciende a 146 mil 791 millones de pesos (150 millones de dólares).

Es tal el nivel de recursos públicos entregados a esta empresa que, según el cálculo realizado por Terram, “solo tomando en cuenta los subsidios directos, estos hubieran permitido pagar un sueldo mensual de 926 mil pesos (940 dólares) a los 600 trabajadores y trabajadoras de la planta de Porvenir durante los 22 años que recibió el beneficio, lo cual solo deja en evidencia que el Estado de Chile ha sido un sostén económico de esta empresa de capitales noruegos como no lo ha sido con ninguna pequeña y mediana empresa de la región de Magallanes ni del país”, dijo la fundación.

El tribunal ambiental defiende a Nova AustralLo que preocupa además a las organizaciones ambientalistas, es que no es la primera vez que la empresa se ve beneficiada con lo que consideran “perdonazos” desde que estalló el escándalo.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el organismo encargado de fiscalizar y sancionar en los casos en que se acredite incumplimiento ambiental, estableció para Nova Austral el pago de una multa sobre los 900 millones de pesos (913 mil 705 dólares) por alterar de manera artificial el fondo marino del Centro de Engorda “Aracena 14” en la comuna de Punta Arenas.

También ha buscado desde 2022 revocar tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) —o permisos ambientales—, de centros de engorda (CES) de la compañía. La razón, según expuso la SMA a este medio, es “la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, lo que ha generado un daño ambiental permanente al Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes”.