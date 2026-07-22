Nueva ruta aérea Guadalajara-Mazatlán registra buena demanda; buscan consolidarla de forma permanente

A poco más de un mes de haber iniciado operaciones, la nueva ruta aérea Guadalajara-Mazatlán registra una respuesta favorable por parte de los pasajeros, por lo que la Secretaría de Turismo de Sinaloa confía en que la demanda permita consolidar el vuelo y mantenerlo de forma permanente.

La subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo, Michelle Aguilar Ramos, informó que la dependencia ha recibido reportes positivos sobre el comportamiento de la ruta operada por Volaris, la cual comenzó operaciones el pasado 1 de junio y busca fortalecer la conectividad del principal destino turístico de la entidad con una de las ciudades más importantes del occidente del País.

“La verdad hemos tenido muy buena demanda, al momento nos han informado que la ruta se encuentra con muy buena ocupación y esperamos que de aquí en adelante así siga para que continúe este vuelo ya de manera permanente”, declaró.

Señaló que, aunque aún es una conexión reciente, los primeros indicadores muestran una aceptación favorable entre los viajeros, lo que representa un aliciente para mantener la frecuencia y ampliar las opciones de conectividad hacia Mazatlán.

La conexión aérea entre Guadalajara y Mazatlán representa una alternativa para los viajeros de Jalisco y de otras entidades del occidente del país que utilizan la capital jalisciense como punto de conexión, facilitando el acceso al principal destino de playa de Sinaloa durante temporadas vacacionales y fines de semana.

La Secretaría de Turismo consideró que el fortalecimiento de la conectividad aérea es uno de los factores que pueden contribuir al incremento en la llegada de visitantes al Estado, particularmente a Mazatlán, donde para este periodo vacacional se espera recibir más de 1.44 millones de turistas y alcanzar una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento, con picos de hasta el 81 por ciento durante los fines de semana.

Además de la nueva ruta con Guadalajara, el puerto mantiene conexiones con diversos destinos nacionales e internacionales, lo que ha permitido ampliar las opciones de viaje para turistas y viajeros de negocios.

Aguilar Ramos indicó que la permanencia de esta nueva conexión dependerá del comportamiento de la demanda durante los próximos meses, por lo que la dependencia continuará promoviendo los atractivos turísticos del estado para incentivar el flujo de pasajeros.

Entre los destinos que la Secretaría de Turismo promociona se encuentran Los Mochis como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, Topolobampo, El Maviri, Altata, Celestino Gasca, los cinco pueblos mágicos y los 12 pueblos señoriales de la entidad, además de Mazatlán, considerado el principal polo turístico del estado por su oferta de playa, gastronomía, actividades culturales y recreativas.

La dependencia estatal confió en que el desempeño de la ruta Guadalajara-Mazatlán contribuya no solo al crecimiento del turismo vacacional, sino también a fortalecer la conectividad regional y la actividad económica del puerto, al facilitar el traslado de visitantes procedentes de uno de los mercados emisores más importantes del País.