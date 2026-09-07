$!Ocupación hotelera de Mazatlán durante el verano alcanzó el 79 por ciento, informó Sedectur

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal de Mazatlán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, dio a conocer los resultados de las encuestas realizadas durante el verano de 2026 para conocer la experiencia de quienes visitaron el puerto.
A través de un comunicado se informó que en coordinación con el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), se aplicaron mil 169 encuestas en distintos puntos de interés turístico.
Los resultados muestran que Mazatlán mantiene una importante preferencia entre los visitantes, con una estadía promedio de 4.2 días y la llegada de turistas nacionales y extranjeros.
A estos resultados se suma el comportamiento de la actividad hotelera, que durante el verano registró una ocupación promedio del 79 por ciento, reflejando el movimiento turístico que tuvo el destino durante la temporada.
Entre los aspectos evaluados por las personas visitantes se encuentran la limpieza de la ciudad, seguridad del destino, hospitalidad de los residentes, calidad de los restaurantes, transporte y experiencia general.
La valoración obtenida en estas categorías se ubicó en niveles superiores a tres puntos de una escala de cinco, mostrando una percepción favorable de la estancia en el puerto.
Uno de los principales resultados de la encuesta es que el 100 por ciento de los turistas consultados manifestó que volvería a visitar Mazatlán, un dato que destaca la experiencia positiva de quienes eligieron el destino durante el verano.
La información recabada permite conocer la percepción de los visitantes y el comportamiento turístico del puerto, que continúa posicionándose como una opción preferida para disfrutar de sus atractivos, gastronomía y hospitalidad.
Mazatlán se encuentra en medio de la violencia y el patrullaje de más de 7 mil 700 elementos de los tres niveles de Gobierno, donde la racha de violencia cerró en julio con cerca de 36 personas asesinadas en este municipio y agosto concluyó con 12 feminicidios y 61 homicidios dolosos, es decir, 73 personas privadas de la vida en ese mes.