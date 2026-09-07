$!Ocupación hotelera de Mazatlán durante el verano alcanzó el 79 por ciento, informó Sedectur

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal de Mazatlán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, dio a conocer los resultados de las encuestas realizadas durante el verano de 2026 para conocer la experiencia de quienes visitaron el puerto.

A través de un comunicado se informó que en coordinación con el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), se aplicaron mil 169 encuestas en distintos puntos de interés turístico.

Los resultados muestran que Mazatlán mantiene una importante preferencia entre los visitantes, con una estadía promedio de 4.2 días y la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

A estos resultados se suma el comportamiento de la actividad hotelera, que durante el verano registró una ocupación promedio del 79 por ciento, reflejando el movimiento turístico que tuvo el destino durante la temporada.

Entre los aspectos evaluados por las personas visitantes se encuentran la limpieza de la ciudad, seguridad del destino, hospitalidad de los residentes, calidad de los restaurantes, transporte y experiencia general.