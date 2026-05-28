Oficinas flexibles en la CDMX: por qué las empresas están dejando el arrendamiento tradicional

No es un fenómeno exclusivo de startups ni de equipos remotos: cada vez más empresas de tecnología, corporativos internacionales y equipos de servicios financieros están revisando sus contratos de arrendamiento y buscando espacios de coworking CDMX . Pagar por espacio fijo en una ciudad como la Ciudad de México, donde los costos por metro cuadrado en zonas corporativas son de los más altos de América Latina, ya no tiene la misma lógica que tenía hace diez años. Lo que está tomando su lugar no es el home office, como se creyó durante un tiempo. Es un modelo mixto: una base física cuando se necesita, acceso flexible al resto del tiempo, y una plataforma que conecta todo desde un solo lugar.

El coworking en la CDMX ya no es solo para freelancers

La idea del coworking como un espacio para trabajadores independientes con laptop y audífonos quedó obsoleta hace varios años. Hoy, los espacios de coworking de la ciudad alojan equipos completos de empresas medianas, sucursales operativas de compañías que no quieren abrir una sede formal, y grupos de trabajo de corporativos que usan estos espacios para sus días de colaboración presencial. La oferta en la ciudad tal como el coworking Polanco refleja esa madurez. Hay espacios diseñados para equipos de hasta 30 o 40 personas, con salas de reuniones de distintas capacidades, zonas de trabajo silencioso, áreas de colaboración y servicios completos de recepción y soporte. La diferencia respecto a una oficina tradicional no es la calidad del espacio, sino la estructura del compromiso: se paga por uso real, no por metros cuadrados vacíos.

Polanco: infraestructura corporativa sin contrato de largo plazo

El coworking en Polanco tiene una particularidad que lo distingue del resto de la ciudad. Es la zona con mayor concentración de corporativos, embajadas, firmas de servicios profesionales y oficinas regionales de empresas multinacionales. Tener presencia en Polanco tiene un peso simbólico y práctico concreto para muchas empresas, pero el costo de arrendar en esa zona bajo un contrato tradicional puede ser prohibitivo para un equipo en crecimiento o para una operación que no justifica esa inversión fija. Los espacios coworking disponibles en Polanco resuelven exactamente esa tensión. Permiten a una empresa tener dirección, infraestructura y presencia en una de las zonas más corporativas de la ciudad, pagando solo por los días y escritorios que efectivamente se usan. Para equipos que se reúnen en Polanco dos o tres veces por semana porque ahí están sus clientes o sus socios, esa flexibilidad tiene un valor directo y medible.

Más allá del coworking: renta de oficinas privadas para equipos que crecen