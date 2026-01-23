$!Organismos empresariales acuerdan alianza para impulsar el turismo de México

Organismos empresariales de México formalizaron una alianza estratégica para impulsar la actividad turística y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen en el País.
En un comunicado, se indicó que las principales organizaciones empresariales del sector turístico de México formalizaron una alianza estratégica sin precedentes, al firmar el Convenio Marco de Colaboración y Acción Conjunta, con el objetivo de fortalecer la competitividad, profesionalización, sostenibilidad e imagen del turismo mexicano.
Los organismos participantes se comprometen al impulso de una agenda común de trabajo de largo plazo.
La firma del convenio se llevó a cabo el viernes en el Pabellón México, IFEMA, Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, uno de los encuentros más relevantes a nivel global para la industria turística.
El acuerdo fue suscrito por los presidentes nacionales de los organismos que representan los principales eslabones de la cadena de valor del turismo en México.
Entre ellos están, Canirac, presidido por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco; Coparmex con Juan José Sierra Álvarez; el CNET con Antonio Cosío Pando; SKÅL México International con Rodrigo Álvarez y Jiménez; Tesoros de México con Arturo Contreras Montaño; y de la AMAV, Levi Williams Manzanares.
Como testigos de honor participaron autoridades y líderes clave del sector público y empresarial, entre ellos Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México; José Medina Mora Icaza, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Bernardo Cueto Riestra, Presidente de Asetur; y Tania Palacios Kuri, Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Turismo.
Según el comunicado emitido, este Convenio Marco establece las bases para una coordinación permanente del sector privado turístico, enfocada en elevar la calidad de los servicios, fortalecer la profesionalización del capital humano, construir una agenda común de políticas públicas y promoción turística, y consolidar una representación empresarial unificada ante autoridades y mercados nacionales e internacionales.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que la unidad del sector privado es un factor clave para enfrentar los retos actuales y aprovechar las oportunidades del turismo, consolidando una visión compartida que contribuya a la generación de empleo, atracción de inversión y desarrollo regional en todo el País.