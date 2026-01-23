$!Organismos empresariales acuerdan alianza para impulsar el turismo de México

Organismos empresariales de México formalizaron una alianza estratégica para impulsar la actividad turística y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen en el País.

En un comunicado, se indicó que las principales organizaciones empresariales del sector turístico de México formalizaron una alianza estratégica sin precedentes, al firmar el Convenio Marco de Colaboración y Acción Conjunta, con el objetivo de fortalecer la competitividad, profesionalización, sostenibilidad e imagen del turismo mexicano.

Los organismos participantes se comprometen al impulso de una agenda común de trabajo de largo plazo.

La firma del convenio se llevó a cabo el viernes en el Pabellón México, IFEMA, Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, uno de los encuentros más relevantes a nivel global para la industria turística.